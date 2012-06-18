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亚洲 | 2012年 6月 18日 星期一 14:25 BJT

〔韩国股市〕收高,因希腊大选结果缓释市场紧张情绪

路透首尔6月18日电---韩国股市周一全线上涨,因希腊支持援助的党派在周末大选中获胜,避免了若反对援助的党派获胜所可能导致的金融动荡局面,进而令市场紧张情绪缓释.

汽车和造船类股引领涨势,现代汽车(005380.KS)上涨3.54%,三星重工业(010140.KS)上涨5.13%.

韩国股市综合股价指数(KOSPI).KS11收高1.81%至1,891.71点,创5月16日以来的最高收盘价,盘中日高为1,901.11.(完)

--编译 兰秀娟;审校 田建华

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