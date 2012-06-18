〔韩国股市〕收高,因希腊大选结果缓释市场紧张情绪

全球金市：金价因美元回落而走高，聚焦美国利率前景
路透2月16日 - 金价周四走高，因美元从上日触及的一个月高位下落。美国乐观经济数据提高了美联储下月升息的可能性，推动之前美元上扬。
路透首尔6月18日电---韩国股市周一全线上涨,因希腊支持援助的党派在周末大选中获胜,避免了若反对援助的党派获胜所可能导致的金融动荡局面,进而令市场紧张情绪缓释.
汽车和造船类股引领涨势,现代汽车(005380.KS)上涨3.54%,三星重工业(010140.KS)上涨5.13%.
韩国股市综合股价指数(KOSPI).KS11收高1.81%至1,891.71点,创5月16日以来的最高收盘价,盘中日高为1,901.11.(完)
--编译 兰秀娟;审校 田建华
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路透2月16日 - 金价周四走高，因美元从上日触及的一个月高位下落。美国乐观经济数据提高了美联储下月升息的可能性，推动之前美元上扬。
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。
路透东京2月16日 - 日本股市周四回落，因日圆跌势暂停为投资者提供了结获利的理由，尽管金融类股因美国收益率上涨而延续良好表现。