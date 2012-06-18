〔投行观点〕中国地产调控难放松,一线城市房价今年最高降两成--摩根大通

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透北京6月18日电---投资银行摩根大通最新研究报告称,在5月全国房价续降背景下,预测中国的房地产紧缩调控政策不会放松,并维持今年全国房价下降5%-10%,部分一线城市降幅可达15%-20%.
从宏观政策上看,报告称目前政策趋松不会直接令楼市受益,但融资成本的降低及市场流动性改善可以间接缓和地产业压力.预计针对投机和投资性购房的限购政策还会持续.
"部分开发商融资已然不易,未来几个月间房价继续下行会迫使它们出局,我们也预计地产业会出现整合.但降价也会使成交量趋稳,以达到调控目的."报告写道.
不过报告也预测,政府仍会扶持地产刚性需求,例如针对首套房和普通住房开发商的贷款优惠.
"需要注意的是,房价继续下修而土地出让疲软,会使地方政府出台各种措施以绕开中央地产调控政策的意愿增强.中央和地方政府利益之争在未来几个季度将会加剧."报告续称.
中国5月房价延续跌势,70个大中城市新建商品住宅价格连续第三个月同比下跌,降幅继续扩大,显示房地产调控政策进一步显效.[ID:nSB1614450](完)
--发稿 李然; 审校 张喜良
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透上海2月16日 - 受国债期货翻红上涨带动，中国银行间债市周四国债表现稍好于金融债。交易人士表示，今日到期的TLF并未续作，资金面虽稍显收敛，但对现券影响并不大，因MLF超额续作叠加央行公开市场结束净回笼转为净投放已平稳对冲，机构对此已有一定预期，整体反应较为平淡。
路透北京2月16日 - 美国大型银行--摩根士丹利近日发表蓝皮书指出，将中国股市沪综指目标价上调至4,400点，去年底预估为3,000点；以人民币计算，回报率较目前水平将增长38%左右。鉴于中国房地产市场的调控将更加严格，预计中国国内资金将回流股市。