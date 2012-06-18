〔中国债市动态〕避险需求减弱推动现券普跌,受制于资金面后市压力犹存

路透上海6月18日电---中国银行间债市周一收益率普涨.希腊支持纾困的政党在大选中赢得多数席位,缓解欧元区破裂的忧虑,避险需求随之降低.加之机构对半年末资金面心存顾忌,近日信用债供给量又偏大,令现券走势承压.

华南一券商交易员表示,现券收益率普遍上行,成交清淡,最直接的原因即是希腊大选结果.此外,从宏观经济看,除了通胀,其余信息对债市而言多为利空.资金面也有收紧的迹象,预计6月收益率走升仍是大概率事件.

希腊承诺持续撙节政策的政党周日赢得国会微弱多数席位,击败严拒纾困条件的激进左派,让原本担心金融市场再起风暴的欧元区松了一口气.[ID:nSB1614944]

"买盘还是比较弱的,抛盘重一些."华北一银行交易员称.

中国银行间市场14天期以内质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周一下行.业内人士表示,上周五例行存款准备金清算给市场注入一定流动性,而明日进行的国库现金定存也将进一步改善资金面.但由于年中考核在即,加之外汇占款增长预期难言乐观,中期机构或仍应谨慎.[CN/CN]

剩余期限约0.47年的央票1101094券最新报价收益率tCN1101094=CFXM为2.5957%/2.5801%,上日尾盘为2.5466%/2.5466%.剩余期限约9.69年的固息国债120004券最新报价收益率tCN120004=CFXM为3.4200%/3.4000%,上日尾盘为3.3910%/3.3851%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.5540 2.5684

上日 2.5674 2.7321

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.6010/2.5410

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.2418/2.1828

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.7709/2.6920(完)

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