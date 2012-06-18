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亚洲 | 2012年 6月 18日 星期一 15:06 BJT

〔日本股市〕创一个月收盘高位,受希腊大选结果提振(更新版)

(新增细节)

* 日经指数站上8,700点,风险胃纳改善

* 金融、电子板块受青睐;防御类股表现不及大盘

路透东京6月18日电---日本股市日经指数周一为一个月来首次站上8,700点,此前希腊支持援助协议的政党在周末大选中胜出,缓解了有关该国无序退出欧元区的忧虑.

投资者解除此前的谨慎押注,针对金融和矿业等经济敏感板块回补空仓,防御性公用事业股则下跌.交投仍清淡,因欧元区债务危机忧虑挥之不去.

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