〔日本股市〕创一个月收盘高位,受希腊大选结果提振(更新版)

国际油市：油价持稳归功OPEC牵头的减产，但美原油库存高涨带来压力
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。
(新增细节)
* 日经指数站上8,700点,风险胃纳改善
* 金融、电子板块受青睐;防御类股表现不及大盘
路透东京6月18日电---日本股市日经指数周一为一个月来首次站上8,700点,此前希腊支持援助协议的政党在周末大选中胜出,缓解了有关该国无序退出欧元区的忧虑.
投资者解除此前的谨慎押注,针对金融和矿业等经济敏感板块回补空仓,防御性公用事业股则下跌.交投仍清淡,因欧元区债务危机忧虑挥之不去.
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。
路透东京2月16日 - 日本股市周四回落，因日圆跌势暂停为投资者提供了结获利的理由，尽管金融类股因美国收益率上涨而延续良好表现。
路透北京2月16日 - 美国大型投行--摩根士丹利近日发表蓝皮书预测，人民币兑美元的贬值速度在未来两年将放缓，预计2017年底将贬值至7.30，而在2018年底将贬值至7.43。