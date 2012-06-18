〔中国债市〕人民币利率互换继续小幅走升,希腊大选结果削弱避险情绪

路透上海6月18日电---中国人民币利率互换(IRS)报价周一继续小幅走升.周末希腊大选以支持纾困计划的政党获多数而告终,一定程度上削弱了市场的避险情绪,并助推IRS小涨.

不过交易员并认为,欧债危机并不会因希腊一次选举就能得到实质性缓和,加之中国经济仍存不确定性,IRS短期虽仍有上行可能,但空间明显受限.

"一年的向上走了3-4个(基)点,有希腊(大选结果)的部分原因,"上海一银行交易员称.

他并指出,由于存款利率上浮,降息后银行的资金成本实际上并没有下降,加之半年末因素,最近回购利率一直偏高,这也令IRS面临下行阻力.

他认为,接下来除了欧债问题的最新进展外,还是要重点关注中国的经济数据,如果显示基本面有转好迹象,IRS才有可能继续向上拓展空间,否则就难改低位震荡的格局.

希腊承诺持续撙节政策的政党周日赢得国会微弱多数席位,击败严拒纾困条件的激进左派,让原本担心金融市场再起风暴的欧元区松了一口气.[ID:nSB1614944]

银行间市场14天期以内质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周一下行,七天和隔夜几无期限利差.业内人士表示,上周五例行存款准备金清算给市场注入一定流动性,而明日进行的国库现金定存也将进一步改善资金面.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周一 2.5900/ 2.6820 2.5425/ 2.6408 2.6767/ 2.7717 2.8250/ 2.9233 2.8400/ 3.1040

周五 2.5660/ 2.6580 2.5125/ 2.6075 2.6483/ 2.7450 2.7983/ 2.8950 2.8120/ 3.0760

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变动+0.0240/+0.0240 +0.0300/+0.0333 +0.0284/+0.0267 +0.0267/+0.0283 +0.0280/+0.0280

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年5月人民币IRS成交的名义本金总额为2,638.04亿元人民币,较4月增加逾一倍半.(完)