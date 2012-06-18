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货币新闻 | 2012年 6月 18日 星期一 15:48 BJT

〔欧洲股市〕各国主要股指全面上涨,银行股带头冲高

路透伦敦6月18日电---欧洲股市周一盘初全面上涨,由银行股领军上冲,因希腊大选支持纾困的政党取得微弱多数,舒缓了希腊可能退出欧元区的疑虑,不过交易商警告称涨势恐难持久.

以下为主要股指表现:

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3盘初上涨1%,至1,003.27点

* 法国CAC-40指数.FCHI上涨1.1%,英国富时100指数.FTSE跳升1.4%

* 西班牙股市IBEX指数.IBEX上涨1.7%,意大利FTSE MIB指数.FTMIB上涨1%

* 汤森路透西班牙银行股指数.TRXFLDESPBANK上涨2.6%,汤森路透意大利银行股指数.TRXFLDITPBANK上涨2.3%

* STOXX EUROPE 600银行股指数.SX7P上涨2.2%

* 德国DAX指数.GDAXI上涨1.3%

* 希腊银行股指数.FTATBNK涨幅扩大至14% (完)

--编译 张明钧;审校 龚芳

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