〔欧洲股市〕各国主要股指全面上涨,银行股带头冲高

国际油市：油价持稳归功OPEC牵头的减产，但美原油库存高涨带来压力
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。
路透伦敦6月18日电---欧洲股市周一盘初全面上涨,由银行股领军上冲,因希腊大选支持纾困的政党取得微弱多数,舒缓了希腊可能退出欧元区的疑虑,不过交易商警告称涨势恐难持久.
以下为主要股指表现:
* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3盘初上涨1%,至1,003.27点
* 法国CAC-40指数.FCHI上涨1.1%,英国富时100指数.FTSE跳升1.4%
* 西班牙股市IBEX指数.IBEX上涨1.7%,意大利FTSE MIB指数.FTMIB上涨1%
* 汤森路透西班牙银行股指数.TRXFLDESPBANK上涨2.6%,汤森路透意大利银行股指数.TRXFLDITPBANK上涨2.3%
* STOXX EUROPE 600银行股指数.SX7P上涨2.2%
* 德国DAX指数.GDAXI上涨1.3%
* 希腊银行股指数.FTATBNK涨幅扩大至14% (完)
--编译 张明钧;审校 龚芳
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