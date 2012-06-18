〔中国股市〕沪综指小幅收升,因希腊选举结果暂缓外围市场风险

国际油市：油价持稳归功OPEC牵头的减产，但美原油库存高涨带来压力
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。
路透北京6月18日电---中国股市沪综指周一小幅收升,因周末希腊的选举结果暂时释放外围风险,激励周边市场普遍上涨.分析师称,国内股市涨幅有限并缺乏量能支持,显示市场情绪仍谨慎,预计短期沪指仍将在2,300点附近维持横盘震荡.
沪综指.SSEC收报2,316.052点,上涨9.202点或0.4%.今日上海A股成交额为597亿元人民币,上交易日为676亿元.
"外围风险释放是今天A股上涨的主要推动力,可能未来1-2个月内欧债危机将不再是困扰A股市场的大问题."东方证券分析师邵宇称,后续需密切关注接下来的美联储会议及G20峰会,视其是否能够提供更多的宽松和支撑信号,6月份的策略判断仍偏谨慎乐观.
他并认为,目前尚未见到A股明显的反转信号,较大技术阻力区域在2,340-2,360点之间.
希腊周末大选结果引发投资者的欢呼,亚洲股市周一应声上涨.此前希腊选举结果显示,支持纾困方案的政党获得略过半数的的席次,此一结果对于欧洲领导人维系欧元的努力至为重要.[Id:nCT0465060]
制药等消费类防御性板块周一涨势居前,亚宝药业(600351.SS)收报涨停至6.79元.
沪深300指数7月合约CIFN2尾盘报2,572.6,涨0.5%,成交量为357,350手.(完)
--发稿 苏丹; 审校 曾祥进
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