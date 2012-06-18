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亚洲 | 2012年 6月 18日 星期一 16:03 BJT

〔路透基点〕力宝华润将从五家银行获得三年期双币俱乐部贷款--RLPC

路透香港6月18日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,力宝华润有限公司正从五家银行获得一笔三年期双币贷款.

这笔俱乐部贷款由3.2亿元人民币(合5,040万美元)境内贷款和1亿美元境外贷款组成.

消息人士称,这五家银行是东亚银行、中国信托商业银行、创兴银行、中信银行国际和渣打银行.

这笔贷款将分12期偿还,从第一个季度末开始的前11个季度,每季度偿还0.5%,最后一个季度偿还94.5%.

这笔贷款目前处于文件审核阶段,定于本月签署.

根据公司网站信息,香港上市的力宝华润有限公司是力宝有限公司的附属公司,2011年12月31日时净资产为44亿港元(合5.67亿美元).(完)

--编译 杜明霞;审校 张明钧

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