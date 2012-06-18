〔路透基点〕力宝华润将从五家银行获得三年期双币俱乐部贷款--RLPC

国际油市：油价持稳归功OPEC牵头的减产，但美原油库存高涨带来压力
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。
路透香港6月18日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,力宝华润有限公司正从五家银行获得一笔三年期双币贷款.
这笔俱乐部贷款由3.2亿元人民币(合5,040万美元)境内贷款和1亿美元境外贷款组成.
消息人士称,这五家银行是东亚银行、中国信托商业银行、创兴银行、中信银行国际和渣打银行.
这笔贷款将分12期偿还,从第一个季度末开始的前11个季度,每季度偿还0.5%,最后一个季度偿还94.5%.
这笔贷款目前处于文件审核阶段,定于本月签署.
根据公司网站信息,香港上市的力宝华润有限公司是力宝有限公司的附属公司,2011年12月31日时净资产为44亿港元(合5.67亿美元).(完)
--编译 杜明霞;审校 张明钧
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