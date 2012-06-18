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亚洲 | 2012年 6月 18日 星期一 17:46 BJT

伊朗与六国在莫斯科开始举行谈判

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科6月18日电---外交官称，伊朗与六国周一在莫斯科举行谈判，以减少在伊朗核问题上的分歧，并避免中东出现新的战争威胁。

美国、俄罗斯、中国、英国、法国和德国希望说服伊朗停止生产高浓缩铀，因怀疑伊朗试图制造核武器。

伊朗否认其核项目有军事目的，并希望西方国家放松对其采取的经济制裁。

“谈判已经开始，”一名参加谈判的匿名外交官表示。

西方外交官曾表示，莫斯科会谈不大可能取得重大突破，双方都不肯先做出让步。

六国希望伊朗表态愿意缓解外界最为担忧的问题，并希望与伊朗达成协议，对细节进行谈判。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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