伊朗与六国在莫斯科开始举行谈判

国际油市：油价持稳归功OPEC牵头的减产，但美原油库存高涨带来压力
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科6月18日电---外交官称，伊朗与六国周一在莫斯科举行谈判，以减少在伊朗核问题上的分歧，并避免中东出现新的战争威胁。
美国、俄罗斯、中国、英国、法国和德国希望说服伊朗停止生产高浓缩铀，因怀疑伊朗试图制造核武器。
伊朗否认其核项目有军事目的，并希望西方国家放松对其采取的经济制裁。
“谈判已经开始，”一名参加谈判的匿名外交官表示。
西方外交官曾表示，莫斯科会谈不大可能取得重大突破，双方都不肯先做出让步。
六国希望伊朗表态愿意缓解外界最为担忧的问题，并希望与伊朗达成协议，对细节进行谈判。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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