路透伦敦6月18日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:在选举过后呈现强劲上涨,已自目前位于1.2520的6月支撑线弹升,同时已经突破1.2672,这是5月以来跌势的38.2%费波纳奇回档位.这意味着将进一步回升至1.2825/69,这是5月21日高点及55日均线位置.有上看1.3031的空间,这是2011-2012年下跌通道的位置,如果来到这点,我们预期将会回落.若持续守在1.2520上方,则市况偏多,为有跌破此处才会纾解上涨压力,回探1.2435的支撑,下一道则是6月低点1.2288.

美元/日圆:已遭大举抛售来到先前三个月下跌通道,以及200日移动平均线,守住200日均线后已经引发反弹走势.技术面讯号已经更为偏空,然而目前守在78.50上方之际,我们会假设走势偏多.上档阻力为位于80.12的55日均线,以及位于80.61的5月高点.今日云区阻力位置在80.81,需要加以突破市况才会趋稳.78.50下方的第一道支撑为78.13,这是78.6%的回档位,同时也是近期低点77.65前的最后一道防线.

美元/瑞郎:一直无法突破0.9658的阻力(费波纳奇回档位及6月8日高点),终于引发一波抛盘,并有可能下探2011-2012的通道支撑.我们预期可能会进一步跌向0.9368/35的支撑区间,这是5月21日的低点、50%回档位及3月高点的位置.我们预期在这里会止住下行走势.上涨的初步阻力在于0.9580,此为6月的阻力线位置.唯有突破此处才能瞄准0.9658,之后则是0.9772/84区域,这里包含了6月高点、1月及2011年2月高点.

纽约 当日 今年来 2011年

0729GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2697 1.2636 +0.48 -1.92 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.20 78.69 +0.65 +2.94 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 100.57 99.43 +1.15 +1.00 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9456 0.9491 -0.37 +0.85 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5697 1.5715 -0.11 +1.04 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0204 1.0216 -0.12 +0.11 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0102 1.0080 +0.22 -1.20 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.7933 0.7875 +0.74 +1.91 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 80.020 79.320 +0.88 +1.75 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 62.810 61.970 +1.36 +4.98 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 124.34 123.66 +0.55 +4.02 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2723 1.2790 -0.52 -3.07 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 张明钧;审校 田建华

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