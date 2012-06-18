〔金属期市〕伦敦期铜触及近三周高位,受希腊选举结果鼓舞

国际油市：油价持稳归功OPEC牵头的减产，但美原油库存高涨带来压力
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。
* LME期铜触及近三周高位每吨7,615美元
* 希腊反对援助协议的左翼激进联盟党承认竞选落败
* 欧元兑美元触及1.2748附近的一个月高位
* G20峰会将于周一和周二在墨西哥举行
路透上海6月18日电---期铜周一回吐涨幅,此前触及近三周高位,因希腊支持援助的政党在议会选举中赢得微弱多数席次,避免了欧元区立即陷入危机,但交易商预计债务忧虑仍将挥之不去.
欧元跳升至一个月高位,亚洲股市亦上扬,因希腊选举结果提振了对风险资产的胃纳.
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。
路透东京2月16日 - 日本股市周四回落，因日圆跌势暂停为投资者提供了结获利的理由，尽管金融类股因美国收益率上涨而延续良好表现。
路透北京2月16日 - 美国大型投行--摩根士丹利近日发表蓝皮书预测，人民币兑美元的贬值速度在未来两年将放缓，预计2017年底将贬值至7.30，而在2018年底将贬值至7.43。