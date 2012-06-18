〔金属期市〕伦敦期铜触及近三周高位,受希腊选举结果鼓舞

* LME期铜触及近三周高位每吨7,615美元

* 希腊反对援助协议的左翼激进联盟党承认竞选落败

* 欧元兑美元触及1.2748附近的一个月高位

* G20峰会将于周一和周二在墨西哥举行

路透上海6月18日电---期铜周一回吐涨幅,此前触及近三周高位,因希腊支持援助的政党在议会选举中赢得微弱多数席次,避免了欧元区立即陷入危机,但交易商预计债务忧虑仍将挥之不去.