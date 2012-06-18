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亚洲 | 2012年 6月 18日 星期一 15:54 BJT

〔金属期市〕伦敦期铜触及近三周高位,受希腊选举结果鼓舞

* LME期铜触及近三周高位每吨7,615美元

* 希腊反对援助协议的左翼激进联盟党承认竞选落败

* 欧元兑美元触及1.2748附近的一个月高位

* G20峰会将于周一和周二在墨西哥举行

路透上海6月18日电---期铜周一回吐涨幅,此前触及近三周高位,因希腊支持援助的政党在议会选举中赢得微弱多数席次,避免了欧元区立即陷入危机,但交易商预计债务忧虑仍将挥之不去.

欧元跳升至一个月高位,亚洲股市亦上扬,因希腊选举结果提振了对风险资产的胃纳.

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