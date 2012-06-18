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亚洲 | 2012年 6月 18日 星期一 15:53 BJT

〔表格〕外资在韩国股市转为买超3,804亿韩元

路透首尔6月18日电---韩国证券交易所周一公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11转为买超3,804亿韩元.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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6月18日 380.4 26.8 -383.7

6月15日 -200.7 174.7 -99.7

6月14日 76.7 187.1 -276.4

6月13日 156.7 -33.7 -151.1

6月12日 -49.3 89.9 42.4

6月11日 218.8 15.4 -250.2

6月8日 5.7 47.9 -59.0

6月7日 307.9 142.2 -475.1

6月5日 -341.9 391.8 -214.6

6月4日 -272.7 -84.0 -142.7

6月1日 -201.3 33.8 123.1

5月31日 -20.2 -48.9 47.7

5月30日 158.1 70.6 61.8

5月29日 29.6 185.3 -305.6

5月25日 -135.1 215.0 -47.3

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本月以来 112.2 959.4 -1,887.4

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今年以来 7,366.6 -508.0 -4,363.0

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(完)

--编译 许娜;审校 龚芳

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