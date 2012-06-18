《热点透视》防范中国经济放慢风险的五道锦囊妙计

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Wayne Arnold; 编译 吴云凌

路透香港6月18日电---中国国家主席胡锦涛想为中国经济喊话打气,这并不令人意外.他在出席墨西哥出席20国集团(G20)峰会前夕,谈到要继续保持经济平稳较快发展.不过,除了工业生产大幅缩减,最新的数据还显示城市房价同比下跌1.5%,这些都暗示经济正在放慢.

几乎没人会质疑这个全球第二大经济体能否保持成长.问题在于增长速度有多快.谨慎的投资者已经大肆抛售那些依赖中国快速增长的股票,例如澳洲铜矿商PanAustPNA.AX,这支股票在过去四个月里累计下滑19%,还有韩国建筑设备制造商Doosan Infracore(042670.KS)自3月13日以来挫跌23%.不过,对那些不苟同中国政策路线的投资者来说,还有一些操作可以提供保护.

首先是澳元的看跌期权.澳元是中国对资源需求增长的代言者,如果这种需求走软,则看跌期权就很是有利可图.摩根士丹利预计,若中国经济的年增率跌至5%以下,那么澳元最深可能下跌15%.

类似的逻辑还适用于台币看跌期权.当前台币的走势反映了中国的投资以及旅游业的扩张,一旦经济增长大幅放慢,这些领域也可能遭遇冲击.

三号保险是韩国信用违约互换(CDS).中国是韩国最大的出口市场,因此若出口放慢,对韩国经常帐收支和政府财政构成压力,那么韩国公债CDS就会上涨.

建筑类股票是可行的防御型作多投资.对基础设施投资踩急刹车是引发中国放缓的因素之一.现在中国政府正在慢慢松手.这应有助于建筑类股,比如在香港上市的中国建筑国际(3311.HK),该股目前以今年获利计算的市盈率不到12倍.

最后,银行债券是一剂屡试不爽的良方.中国房地产降温应会挤压银行盈利,但政府绝不可能放任银行对国内或国际债务违约.中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)约10年期的美元优先票据,其收益率目前报4.35%.中国银行(601988.SS)(3988.HK)10年期港元债券收益率为3.73%.这些收益率水平当前看并不是特别有吸引力.但如果中国经济滑坡,银行票据那可就是抢手的香饽饽了.(完)