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亚洲 | 2012年 6月 18日 星期一 16:39 BJT

〔路透基点〕仲信资融7.2亿台币三年期贷款结案,七家银行参贷--RLPC

路透香港6月18日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士报导称,仲信资融股份有限公司7.2亿台币(合2,400万美元)三年期贷款已结案,有七家银行参贷,其中四家为主办银行.

台湾工业银行为贷款代理行、主办银行暨账簿管理人,承贷1.5亿台币.其他三家主办银行暨账簿管理人为台湾全国农业金库、台湾土地银行和台湾合作金库商业银行,每家承贷1.3亿台币.

上海商业储蓄银行、台湾第一商业银行和日盛国际商业银行各承贷6,000万台币.

交易定于6月27日签署.

这笔贷款细节如下:

贷款分为两部分:A部分为7.2亿台币的循环信用贷款,B部分为3.6亿台币的票据发行担保,两部分总额不得超过7.2亿台币.

A部分利率为较30天、60天、90天或180天次级市场商业票据利率加码100个基点,B部分每年提供100个基点的担保费.

承贷2亿台币或以上的银行获得含所有费用的最高价码为106.7个基点,和20个基点的预付费.承贷1.5-1.99亿台币的银行获得所有费用的价码为105个基点,承贷1-1.49亿台币的银行获得所有费用的价码为103.3个基点.

若支取的资金不到一半,则这项贷款还提供15个基点的承诺费.

财务条款包括,最低流动比率为1倍,最低利息覆盖率为1.5倍,最低有形资产净值为3.5亿台币.

筹得资金将用于再融资和运营资本.(完)

--编译 杜明霞;审校 张明钧

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