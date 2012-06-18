〔路透基点〕仲信资融7.2亿台币三年期贷款结案,七家银行参贷--RLPC

A部分利率为较30天、60天、90天或180天次级市场商业票据利率加码100个基点,B部分每年提供100个基点的担保费.

承贷2亿台币或以上的银行获得含所有费用的最高价码为106.7个基点,和20个基点的预付费.承贷1.5-1.99亿台币的银行获得所有费用的价码为105个基点,承贷1-1.49亿台币的银行获得所有费用的价码为103.3个基点.