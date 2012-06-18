〔表格〕LME金属库存最新变化--6月18日

国际油市：油价持稳归功OPEC牵头的减产，但美原油库存高涨带来压力
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。
路透伦敦6月18日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
品种 最新库存 变动
铜 249,125 -325
锡 12,180 持平
铅 344,850 +100
锌 959,950 +11,175
铝 4,849,600 +2,050
镍 102,936 -624
铝合金 100,860 持平
NASAAC 155,000 -80
*NASAAC为北美特种铝合金(完)
--编译 王兴亚;审校
LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布
--- ----------- ---------------- --- ----------- -----------------
铜 .MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 .MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD>
铝 .MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 .MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD>
锌 .MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 .MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD>
镍 .MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA .MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD>
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