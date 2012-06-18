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债券 | 2012年 6月 18日 星期一 16:41 BJT

〔欧洲金融〕西班牙4月银行业坏账率触及1994年4月以来最高

路透马德里6月18日电---西班牙央行周一公布的数据显示,该国银行业4月坏账占未偿付贷款总量的比例从上月的8.37%升至8.72%,为1994年4月以来最高.

4月发生拖欠的贷款规模较上月增加47亿欧元(59亿美元),至1,530亿欧元.(完)

--编译 王兴亚;审校 艾茂林

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