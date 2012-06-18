〔路透基点〕城市电讯杠杆收购融资案获11家银行加入高级银团--RLPC

路透香港6月18日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士报导称,为支持私募股权投资公司CVC Asia Pacific收购城市电讯(香港)的25亿港元贷款案,高级银团阶段已获得11家银行承诺.

加入的银行以牵头行和簿记行的头衔承诺贷款,这11家银行为:法国巴黎银行、农业信贷企业与投资银行(CA-CIB)、中国信托商业银行、星展银行、GE Commercial Finance、ING Bank、瑞穗实业银行、Natixis、三井住友银行、台北富邦商业银和新加坡大华银行.

摩根大通和渣打银行为最初牵头行暨包销行,这两家银行于4月中将这笔贷款安排到高级银团阶段,邀请银行以承诺提供4.3亿港元或以上参贷.

一名消息人士称,这笔五年期贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码400个基点,含全部费用的价码接近500个基点左右.一如此前报导,这项五年期贷款案平均年限约为四年.

目前还未决定这项交易是否会进入一般银团阶段.

根据该公司去年11月公布的2012财年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为6.50亿港元计算,本项融资杠杆倍数约为3.85倍.根据截至2011年8月止的12个月EBITDA记录5.94亿港元计算,杠杆倍数为4.21倍.

CVC收购城市电讯(香港)的交易已在5月30日完成.CVC收购了城市电讯、Credibility Holdings Ltd、Automedia Holdings Ltd和CTI Guangzhou的全部股份.总报价为50.1亿港元.

摩根大通担任主要并购顾问,渣打担任联席顾问.

通过本次出售,CTI Group将退出香港和加拿大的电讯相关业务,专注于多媒体业务.2003年香港宽频网络有限公司(Hong Kong Broadband Network Ltd)推出IP-TV服务时,便展开此多媒体业务.(完)