《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--6月18日

国际油市：油价持稳归功OPEC牵头的减产，但美原油库存高涨带来压力
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。
路透北京6月18日电---以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价: (本地时间16:36时,1港元=0.81408人民币HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (港元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 万科 (000002.SZ)200002.SZ 9.19 10.08 1.12 深物业 (000011.SZ)(200011.SZ) 7.45 4.16 2.20 南玻 (000012.SZ)(200012.SZ) 9.68 5.48 2.17 深康佳 (000016.SZ)(200016.SZ) 3.83 2.39 1.97 ST中华 (000017.SZ)(200017.SZ) 3.40 1.21 3.45 ST中冠 (000018.SZ)(200018.SZ) 6.40 2.82 2.79 深深宝 (000019.SZ)(200019.SZ) 10.22 5.31 2.36 深华发 (000020.SZ)(200020.SZ) 7.54 3.44 2.69 深赤湾 (000022.SZ)(200022.SZ) 10.14 9.99 1.25 招商地产000024.SZ200024.SZ 25.28 15.25 2.04 特力 (000025.SZ)(200025.SZ) 7.01 3.86 2.23 飞亚达 (000026.SZ)(200026.SZ) 11.03 7.46 1.82 一致药业(000028.SZ)(200028.SZ) 27.11 18.10 1.84 深深房 (000029.SZ)(200029.SZ) 3.99 2.43 2.02 ST盛润 (000030.SZ)(200030.SZ) 9.55 4.63 2.53 深南电 (000037.SZ)(200037.SZ) 4.26 2.41 2.17 中集集团(000039.SZ)200039.SZ 14.66 10.09 1.78 深纺织 (000045.SZ)(200045.SZ) 8.38 4.79 2.15 方大集团(000055.SZ)(200055.SZ) 4.53 2.60 2.14 深国商 (000056.SZ)(200056.SZ) 15.90 10.63 1.84 深赛格 (000058.SZ)(200058.SZ) 5.51 3.03 2.23 宝石 (000413.SZ)(200413.SZ) 13.14 5.80 2.78 小天鹅 (000418.SZ)(200418.SZ) 9.84 8.29 1.46 粤高速 (000429.SZ)(200429.SZ) 3.21 2.51 1.57 晨鸣纸业(000488.SZ)(200488.SZ) 5.42 3.49 1.91 ST珠江 (000505.SZ)(200505.SZ) 3.28 2.07 1.95 丽珠 (000513.SZ)200513.SZ 26.65 19.57 1.67 美菱电器(000521.SZ)(200521.SZ) 4.92 3.91 1.55 大冷股份(000530.SZ)(200530.SZ) 7.16 4.53 1.94 粤电力 (000539.SZ)(200539.SZ) 6.38 3.82 2.05 佛山照明(000541.SZ)(200541.SZ) 9.60 6.12 1.93 江铃汽车(000550.SZ)(200550.SZ) 23.93 18.62 1.58 沙隆达 (000553.SZ)(200553.SZ) 5.88 2.93 2.47 苏常柴 (000570.SZ)(200570.SZ) 6.85 3.57 2.36 威孚高科(000581.SZ)(200581.SZ) 32.20 18.35 2.16 古井贡酒(000596.SZ)(200596.SZ) 46.00 28.88 1.96 ST东海 (000613.SZ)(200613.SZ) 3.61 1.86 2.38 长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ) 5.28 3.33 1.95 京东方 (000725.SZ)(200725.SZ) 1.90 1.16 2.01 鲁泰 (000726.SZ)(200726.SZ) 7.94 7.04 1.39 本钢板材(000761.SZ)(200761.SZ) 4.61 2.75 2.06 张裕 (000869.SZ)(200869.SZ) 71.75 52.88 1.67 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) --发稿 李然; 审校 杨淑祯 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN] 中国融资融券 [.SSCN]
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