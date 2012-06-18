〔中港股市〕港股收在一个月高位但涨势不稳,沪综指小幅收升

* 恒生指数攀涨1%,沪深300指数升0.5%

* 中国5月房价下降,但地产股走强

* 港交所股价下滑,此前其收购伦敦金属交易所(LME)

路透新加坡/香港6月18日电---港股周一收在一个月高位,希腊支持纾困的党派在大选中获得微弱胜利,令风险资产重获青睐.市场认为这一结果对欧元区不拆伙至关重要.

汇丰控股(0005.HK)和和记黄埔00013.HK等在欧洲拥有大量业务的企业涨幅居前,提振恒生指数收于5月15日以来最高水准.