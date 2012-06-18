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市场报道 | 2012年 6月 18日 星期一 17:21 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑欧元下跌,此前希腊选举结果缓解紧张情势

* 希腊局势缓解,提振欧元兑英镑上涨

* 周三英国央行会议记录公布前,谨慎情绪弥漫

路透伦敦6月18日电---周一英镑兑欧元下跌,此前支持救助的党派赢得希腊选举,令欧元稍作喘息,而市场预期英国央行会推出更多货币刺激措施,令英镑有进一步下跌之虞.

欧元兑英镑EURGBP=D4小涨0.3%至0.8065英镑.

希腊承诺持续撙节政策的政党周日赢得国会微弱多数席位,击败严拒纾困条件的激进左派,让原本担心金融市场再起风暴的欧元区松了一口气.[ID:nSB1614944]

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