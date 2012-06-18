(重温稿)《中国新债预测》农发行10年固息债利率预测均值3.97%,参照二级国开减点

* 招标品种: 农发行10年期固息债

* 招标金额: 不超过200亿元人民币

* 招标时间: 周二(19日)下午14:30-15:30

* 受访人数: 9位(银行、券商)

* 预测区间: 3.90%-4.03%

* 预测均值: 3.97%

路透上海6月18日电---中国农业发展银行周二将招标发行10年期固息债.路透调查显示,降息以来现券整体震荡盘整,而明日新债为该行今年首个10年期品种,料有一定需求,中标利率可参照交投较为活跃的同期限国开债二级市场收益率减点,预测均值落在3.97%.

不过交易员表示,相对而言,在大方向稳定预期下,近日二级市场中长期利率债波动相对明显,加之明天上午有国开行同期限固息债增发,二级市场变化和国开债增发结果都有可能影响机构届时对农发行新债利率预期.

华东一银行交易员认为,在二级市场,农发行同期限债券存量及成交都不多.而且中债登同期限金融债估值因国开行转制原因,与二级市场水平有脱节.

因此对于明日新债利率,该交易员预计,"我更倾向于比照(同期限)国开减点,应该在3.95%-4.0%."

华南一银行交易员也指出,就10年期固息金融债而言,无论存量还是交易活跃程度,国开债都强于农发债.据其经验,10年期固息债上,农发行债收益率比国开债低16-18个基点(bp)左右.从剩余期限约9.85年的国开债tCN120222=CFXS4.12%-4.14%主要成交减点判断,明日农发行债利率在4%附近比较符合预期.

另一剩余期限近10年的国开行固息债120213券最新成交tCN120213=CFXS在4.15%;银行间债市固息政策性金融债到期收益率曲线<0#IFSVYBMK=>显示,10年期品种收益率报在4.0391%.

国开行明日上午将第四次增发五期"福娃债",期限包含一年、三年、五年、七年和10年,总额至多300亿元.[ID:nSB1609482]

明日农发行将招标的新债为该行今年第10期金融债,按年付息,采用单一利率中标(荷兰式)招标方式,不设基本承销额.首场招标结束后,发行人可以数量招标方式,向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过100亿元的当期债券.

该期债缴款日和起息日为6月25日,6月20日-6月25日为分销期,6月29日上市交易.(完)