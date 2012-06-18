欧元区解体与否 欧洲都是前路坎坷

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦6月16日电---不论欧元存活与否，欧洲应对危机的这种混乱方式，都会在未来多年内损害该地区的地缘政治影响力，让其在瞬息万变的世界格局中处于明显的劣势。

面对日趋紧张的成员国关系，越来越多的政治风波和市场警报，欧洲各国的领导人和财政部长们召开了一连串无休止的紧急峰会和电话会议，设法将整个地区团结起来。

回过头看，局外人士称，每项措施经证明都是于事无补，而且为时已晚。美国官员还特别抱怨称，欧洲领导人要么未掌握住事态的严重程度，要么被证实不愿作出尴尬而必要的政治决定来解决问题。

他们指出，导致的结果就是，这个本应为世界上最稳定的一个地区，如今却沦为前途最难预料的地区之一。

欧元区的前途两极分化，其中之一是可能更深入整合的财政联盟之路，相当于一个几乎完全统一的“超级国家”；另外一个极端则是破裂分解成乱作一团的地区竞争者。

美国布鲁金斯学会欧洲项目负责人、前国家情报委员会高官Fiona Hill称：“去年，我与中国、印度等几乎所有人交谈传递的信息都是大同小异。欧洲不再值得可信，该地区似乎正在从稳定之源沦落为动荡驱动的推动力。”

她称，欧元区长期保持的确定性遭到挑战，就连非成员国的英国，因苏格兰要举行独立公投，突然就面临解体的风险。

缓慢燃烧的欧元区债务和银行危机正在加剧。上周末，欧元区领导人决定出手援救西班牙银行。

**欧洲徘徊在十字路口**

在2009年的哥本哈根气候峰会上，当美国同新兴国家达成最终协议时，欧洲国家却吃了闭门羹。在欧元区危机爆发后，欧洲领导人只能对此类情况习以为常了。

但对世界其他国家和地区而言，迅速失去光芒的不只是欧洲大陆本身，欧洲的整个政治模式--慷慨的福利体系、民主的决策机制、密切的地区一体化、以及作为稳定因素之一的货币联盟理念等，也不再具有吸引力，。

印度智库政策研究中心的战略事务教授Brahma Chellaney说：“欧洲正徘徊在十字路头，欧盟不久的未来也将危如累卵。如果欧元毁灭，不仅将标志欧洲打造更紧密的国家财政联盟实验的失败，还会产生广泛的国际性影响。”

并非所有人都持这样的观点。Chellaney认为，欧元的消亡或许有助于确立美元在今后几年的首要地位，从而可能惠及美国。

但也有人认为，欧洲的崩溃或许会成为美国的不祥之兆。政策研究中心的Bharat Karnad指出，不论发生什么，中国等大国仍日渐崛起，也不管欧元的命运如何，西方国家将会面临越来越多的挑战。（完）