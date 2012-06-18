《汇市简讯》欧元持稳,G20峰会和希腊选举结果将影响市场交易量

0940GMT * 随着局势尘埃落定,欧元/美元在略低于1.2650的水准持稳 * 未能守住涨向1.27区域的涨幅,令欧元重新承压 * 1.26附近水准提供的支撑,将在北美交易时段开始前限制下档跌幅 * 即将召开的G20峰会,和希腊大选结果的后续影响将影响市场交易量 * 周一跳空缺口被弥补,但欧元/日圆有待填补本周伊始大涨形成的缺口 * 欧元/日圆在99.50区域风险重现,至1.25关口处一线挂有欧元/澳元买盘 (完) --编译 白云;审校 田建华 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=