(重温稿)〔台湾货币市场〕短率稳中透紧,留意季底冲放款紧缩效应

* 短率稳中透紧

* 银行季底冲放款可能让资金趋少

* 留意台风动向

记者 高洁如

路透台北6月18日电---台湾银行间短率周一大致维稳,但透露些许紧张气氛.尽管今日存单到期不少,但不少银行反映放款需求升高,多余资金并不多.少部分票券商因此屈服较高的拆款利率,一周高位微升.

交易人士表示,来自外商银行的资金看来没有太少,到期多能顺利续作,只不过,明日的存单到期金额锐减,多数银行对明日的资金情势更为关注.

交易商表示,不少银行在近期开始反映企业放款需求升高,致使资金拆出额度减少.而这个情况恐怕会随着6月底(也是季底)的来临,更加严重.

"今天快中午时,打来借钱的票券商就不太计较利率了,"一位本地银行调度人士称.

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=为0.512%,上日在0.511%;区间在0.388-0.71%,上日在0.388-0.73%.

一周(2-7天)拆款高位较上日小升1基点;区间则在0.506-0.77%,上日为0.506-0.76%.

**短票利率大致平稳**

短票方面,票券商则表示,虽然今日自银行拆款并不算很好借,但也由于短票的发行量不多,因此利率方面倒也变化不大.

交易商多表示,展望本周的短票利率应能大致平稳.虽然周四央行将召开第二季的全体理监事会议,不过预期利率不变的机会很大.部分票券商认为,倒是目前正接近台湾的台风泰利(TALIM)未来造成伤害的可能性加大,按以往经验,若有临时意外的休假情况,隔日交易时都异常吃紧,值得留意.

继上周豪雨灾情后,台湾行政院周一表示,预期新形成的台风泰利(TALIM)将会与西南气流结合再度重创台湾,中央灾害应变中心将提前于今日下午开设.[ID:CT0465098]

今日银行间30天短票主要成交利率在0.85-0.86%,上日在0.85%.少数大型金融机构与票券商的成交持于0.87%.

台湾央行则发行2,959.5亿台币存单,相较存单到期金额3,473.9亿,存单发行余额减少514.4亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期总额为9,626.4亿台币,除周一之外,本周余日的存单到期情况分别为:周二46.5亿,周三2,852.5亿,周四793亿及周五2,460.5亿.周五(22日)并有250亿台币国库券发行的紧缩因素.

拆款中心资料PIBC显示,周一当日超额准备为402亿台币;累计超额准备为526亿台币,加计前期1%的超额准备为1,726亿台币.

**公债RP利率持平**

公债同业附买回(RP)利率则持稳于既有区间,但微幅上扬压力加剧.今日有50亿台币的统一(1216.TW)公司债交割,加上寿险业自市场抽回资金,令整体市场偏紧,但今日多数成交已按上周条件承作,致利率变动不大.

交易商并表示,直至尾盘回流的余钱也不多,而且随着时间接近季底,金融机构会保留较多资金在帐上,场上资金水位将逐渐下降,目前已有大型寿险公司预告将于下半周走钱,投信端资金供应也连带趋紧,届时RP利率恐有微幅向上1-2个基点的压力.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,同于上日.

据交易商统计,周三台塑化(6505.TW)公司债交割,金额为75亿台币.(完)