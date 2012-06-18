〔路透基点〕五矿资源澳洲子公司获得7.51亿美元贷款--RLPC

国际油市：油价持稳归功OPEC牵头的减产，但美原油库存高涨带来压力
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。
路透香港6月18日电---汤森路透旗下基点报导称,根据港交所文件,五矿资源有限公司澳洲子公司五年期7.51亿美元贷款案于6月13日完成.
该交易由两部分组成:中国银行悉尼分行向Album Resources Pte Ltd提供的3.85亿美元贷款,以及中国国家开发银行向MMG Management Pty Ltd提供的3.66亿美元贷款.
这两部分贷款最初支付的利率均为较六个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码320个基点,在贷款期限内将提高至加码350个基点.根据文件,先付费用为约100个基点.
中国银行悉尼分行还将向MMG提供1.2亿澳元(合1.21亿美元)的银行担保安排,该安排于今年12月到期.
筹得资金将用于再融资.(完)
--编译 杜明霞;审校 蔡美珍
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