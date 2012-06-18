〔马来西亚期市〕收高,希腊选举结果激发乐观情绪提振市场

路透新加坡6月18日电---周一马来西亚棕榈油期货收高,此前希腊支持救助的党派在周末赢得选举,阻止欧债危机升级并重振风险偏好.

辉立期货大宗商品分析师Ker Chung Yang称,"大体而言,希腊选举为大宗商品市场奠定了正面的基调."

"不过这不是债务危机的终结,因投资者仍担忧意大利和西班牙.乐观情绪可能很快消散."

指标9月棕榈油期货FCPOc3上涨1.3%,收报每吨2,899马币(林吉特),盘中最高涨至2,901马币.周五该期约触及2,839马币的2011年10月20日以来最低.

成交量为32,173口,高于通常的25,000口,因午盘成交活跃.

路透市场分析师王涛,从技术面看空市场,称预计棕榈油价格将跌至每吨2,790马币.

船货调查机构将于周三公布6月1-20日的棕榈油出口数据.(完)