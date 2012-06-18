〔马来西亚期市〕收高,希腊选举结果激发乐观情绪提振市场

国际油市：油价持稳归功OPEC牵头的减产，但美原油库存高涨带来压力
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。
路透新加坡6月18日电---周一马来西亚棕榈油期货收高,此前希腊支持救助的党派在周末赢得选举,阻止欧债危机升级并重振风险偏好.
辉立期货大宗商品分析师Ker Chung Yang称,"大体而言,希腊选举为大宗商品市场奠定了正面的基调."
"不过这不是债务危机的终结,因投资者仍担忧意大利和西班牙.乐观情绪可能很快消散."
指标9月棕榈油期货FCPOc3上涨1.3%,收报每吨2,899马币(林吉特),盘中最高涨至2,901马币.周五该期约触及2,839马币的2011年10月20日以来最低.
成交量为32,173口,高于通常的25,000口,因午盘成交活跃.
路透市场分析师王涛,从技术面看空市场,称预计棕榈油价格将跌至每吨2,790马币.
船货调查机构将于周三公布6月1-20日的棕榈油出口数据.(完)
--编译 田建华;审校 白云
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。
路透东京2月16日 - 日本股市周四回落，因日圆跌势暂停为投资者提供了结获利的理由，尽管金融类股因美国收益率上涨而延续良好表现。
路透北京2月16日 - 美国大型投行--摩根士丹利近日发表蓝皮书预测，人民币兑美元的贬值速度在未来两年将放缓，预计2017年底将贬值至7.30，而在2018年底将贬值至7.43。