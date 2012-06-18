《中国新债预测》国开行五债第四次增发收益率料接近二级市场,中长期弱

* 招标品种: 国开行18-22期固息债第四次增发(1/3/5/7/10年)

* 招标金额: 一年期不超50亿元,三、五、七年各不超60亿元,10年不超70亿元

* 招标时间: 1/3/5年 周二(19日)9:30-10:30

7/10年 周二(19日)9:30-11:10

* 受访人数: 7位(银行、券商)

* 预测区间: 2.65%-2.75%、3.32%-3.46%、3.70%-3.83%、3.98%-4.05%和4.08%-4.16%

* 预测均值: 2.70%、3.41%、3.78%、4.02%和4.13%

路透北京6月18日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二将第四次增发期限介于1-10年的五期债.路透调查显示,国内外政经近日接连传出好消息,引发中长期利率债走弱连连,同时短期资金面尚可,预计明日增发新债中标收益率将接近二级市场水平;其中短债表现或稍好,而碍于供给过大等压力,中长期债存走弱可能.

"我们预期一年和三年(中标收益率较二级成交水平)低,五年和10年期差不多,七年期则可能高于二级,"北京一大型银行交易员称.

北京另一大型银行交易员亦表示,"红五月"一个很重要的触发因素就是欧债危机,随着希腊支持纾困政党在大选中赢得多数席位,缓解着欧元区破裂的紧张情绪,加之供给偏大,中长期新债收益率随二级市场走高的可能性更大.

农业发展银行周二下午也将招标发行10年期固息债,路透调查预测均值落在3.97%.[ID:nSB1615378]

中长期限也可见一些认可力量,上海一银行交易员就表示,长期尤其是10年国开债,经历了前期的调整后,其认为还是有价值的.10年期较其他期限更大的发行量或提供一定的佐证.

希腊承诺持续撙节政策的政党周日赢得国会微弱多数席位,击败严拒纾困条件的激进左派,让原本担心金融市场再起风暴的欧元区松了一口气.[ID:nSB1614944]

一年期的120218券CN120218=CFXS、三年期120219CN120219=CFXS、五年期120220CN120220=CFXS、七年期120221CN120221=CFXS和10年期120222CN120222=CFXS最新加权成交收益率分别为2.7000%、3.4739%、3.7398%、4.0500%和4.0839%.

本次为国开行第四次增发上述五期债,此前三次中标收益率分别为:

5月8日招标,中标收益率分别为3.4236%、3.9007%、4.0981%、4.3192%和4.4327%.

5月22日招标,中标收益率分别为2.8618%、3.5003%、3.8156%、4.0001%和4.1117%.

6月5日招标,中标收益率分别为2.6513%、3.3512%、3.6905%、3.9490%和4.0649%.

本次招标为国开行今年第18期至22期金融债的第四次增发债.具体条款如下:

第18-22期增发债

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期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

发行总量 一年期不超50亿元,三、五、七年各不超60亿元,10年不超70亿元

票面利率 3.45%、3.93%、4.11%、4.32%和4.44%

招标时间 6月19日9:30-10:30(一、三、五年期)

6月19日9:30-11:10(七、10年期)

招标方式 一、三、五、10年期单一价格(荷兰式),七年期多种价格(美国式)

缴款日 6月25日

起息日 4月23日

分销期 6月20日-25日

上市日 一年期为6月27日;三至10年期为6月29日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)