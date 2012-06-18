欧洲已公布经济指标--2012/6/18

投行观点：未来两年人民币兑美元贬值速度将放缓，今年底至7.3--摩根士丹利
路透北京2月16日 - 美国大型投行--摩根士丹利近日发表蓝皮书预测，人民币兑美元的贬值速度在未来两年将放缓，预计2017年底将贬值至7.30，而在2018年底将贬值至7.43。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第一季 -0.3-@-r -0.3-@-f -0.1-@-r
德国 第一季 +0.5-@-r -0.2-@-r +1.7-u-r
法国 第一季 持平-p +0.1-f --
意大利 第一季 -0.8-f -0.7%-f -1.4-f
消费者物价指数(CPI):
英国 4月 +0.6 +0.3 +3.0
德国 5月 -0.2-f +0.2-f +1.9-f
法国(HICP) 5月 -0.1 +0.2 +2.3
意大利(HICP) 5月 持平-f +0.9-f +3.5-f
生产者物价指数(PPI):
英国 4月 +0.7 +0.6-r +3.3
德国 4月 +0.2 +0.6 +2.4
法国 4月 持平 +0.5 +2.7
意大利 4月 +0.3 +0.3 +2.5
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 3月 4.9-@ 4.9-@-r
德国 5月 6.7-@ 6.8-@-r
法国 第四季 9.8-@ 9.7-@
意大利 4月 10.2-@ 10.1-@-r
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整)(完)
--整理 王兴亚; 审校 王洋
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透北京2月16日 - 美国大型投行--摩根士丹利近日发表蓝皮书预测，人民币兑美元的贬值速度在未来两年将放缓，预计2017年底将贬值至7.30，而在2018年底将贬值至7.43。
路透台北2月16日 - 台湾股市周四小幅收跌，结束连五日涨势。分析师表示，台股先前 频创波段高位后，指数来到压力区，面临获利了结卖压出笼，但未来仍有持续上攻高位的可 能。 台湾加权股价指数 收跌0.29%，至9,771.25点；今日成交初值 为1,06 5.44亿台币，上交易日修正后为1,179.18亿。 分析师表示，9,700-10,000点是指数密集套牢区，指数陷入震荡可以预期，预估台股明 日主要交投区间料在9,700-9,870点。 〞不管是获利了结的卖压，或套牢解套的卖压都会出来。〞凯基投顾分析师张明祥说。 他指出，本波推升台股向上两大原因是：热钱流入，追逐新兴市场股市；以及苹果<AAP L.O>对于今年新款机种的供应链备货潮。目前热钱持续追逐台湾、韩国和日本金融市场，至 于苹果相关供应链厂商也接到订单，不但今年备货期提早一到两个月，且备货量1.1亿支创 史上最高，以因应今年苹果手机上市10年的全新改款。
路透上海2月16日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。