〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差连续第三日上涨

日本股市：日经指数因日圆跌势暂缓而收低，金融股续强
路透东京2月16日 - 日本股市周四回落，因日圆跌势暂停为投资者提供了结获利的理由，尽管金融类股因美国收益率上涨而延续良好表现。
路透新加坡6月18日电---亚洲石脑油裂解价差周一连续第三个交易上涨,今日上涨了约21%,至近一周半高位每吨升水28.70美元.
相较于上周,需求似乎改善,韩国LG化学和湖南石油化学以及日本的Idemitsu标购7月下半月船货.
未能证实标购结果,不过一位交易员表示,湖南石油化学或以C&F价每吨较日本报价贴水3.00-3.50美元的价格买入约50,000吨船货,而Idemitsu或以贴水2.00美元的价格敲定一艘25,000吨的船货.
不过交易员强调,现货石脑油供给并不缺乏,这是为什么价格仍处于贴水的原因.
"石脑油市场走强只是受到了人气改善的推动,因为人们现在认为,市场或没有之前想像的那么糟,"一位在新加坡的交易员说.
"不过谁又知道呢,"他补充道,指出从基本面来看,石脑油市场仍旧面临挑战,因供给居高不下.
汽油裂解价差保持在六个月低点每桶升水4.09美元,因需求迟滞.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年8月石脑油NAF-1H-TYO 759.50 2.50 0.33 757.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 82.05 0.28 0.34 81.77
97号现货汽油GL97-SIN 107.06 -1.14 -1.05 108.20
95号现货汽油GL95-SIN 104.50 -1.10 -1.04 105.60
92号现货汽油GL92-SIN 101.50 -1.05 -1.02 102.55
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 4.06 -0.73 -15.24 4.79 (完)
--编译 王洋;审校 王兴亚
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