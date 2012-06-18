〔欧洲经济〕ECB退出流动性措施还为时尚早--ECB执委亚斯穆森

路透柏林6月18日电---欧洲央行执委亚斯穆森周一表示:

* 从理论上和实际操作上欧洲央行(ECB)已为撤出流动性措施做好了准备

* 由于市场紧张加剧,现在开始撤出还太早

* 对于有偿债能力的银行,ECB能够保持它们的流动性但不能对其进行资本金重整或清理其资产负债表