〔欧洲经济〕ECB退出流动性措施还为时尚早--ECB执委亚斯穆森

国际油市：油价持稳归功OPEC牵头的减产，但美原油库存高涨带来压力
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。
路透柏林6月18日电---欧洲央行执委亚斯穆森周一表示:
* 从理论上和实际操作上欧洲央行(ECB)已为撤出流动性措施做好了准备
* 由于市场紧张加剧,现在开始撤出还太早
* 对于有偿债能力的银行,ECB能够保持它们的流动性但不能对其进行资本金重整或清理其资产负债表
* 亚斯穆森:ECB的措施不能取代政府为解决危机所应采取的措施,包括整顿、改革和强化银行业.(完)
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。
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路透北京2月16日 - 美国大型投行--摩根士丹利近日发表蓝皮书预测，人民币兑美元的贬值速度在未来两年将放缓，预计2017年底将贬值至7.30，而在2018年底将贬值至7.43。