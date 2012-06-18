〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差较上月小幅下跌

日本股市：日经指数因日圆跌势暂缓而收低，金融股续强
路透东京2月16日 - 日本股市周四回落，因日圆跌势暂停为投资者提供了结获利的理由，尽管金融类股因美国收益率上涨而延续良好表现。
路透新加坡6月18日电---亚洲柴油裂解价差周一报每桶15.76美元,较一个月前小幅下跌2.5%,因欧洲及远东地区炼厂削减产能利用率冲抵了跌幅.
但一些交易员表示,炼厂削减产能利用率或不会在很长时间支撑裂解价差,因亚洲两大进口国印尼和越南需求似乎放缓.
尽管越南可能延期重启其唯一炼厂至7月初,但多数主要进口商已经完成7月的采购.
"炼厂削减产能利用率可能有助于市场重获平衡,因供应将有所紧张.但这也许是暂时的,除非有大型炼厂运转出现中断,"一位位于新加坡的交易员说.
"应该担忧需求的是中国进口减少.亚洲至南美的贸易流动已经切断.因此我怀疑市场是否将维持强劲."
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 112.10 -0.25 -0.22 112.35
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 111.15 -0.52 -0.47 111.67
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 112.45 -0.32 -0.28 112.77
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 113.50 -0.37 -0.32 113.87
7月柴油互换 GOSGSWMc1 111.00 -0.20 -0.18 111.20
8月柴油互换 GOSGSWMc2 111.08 -0.12 -0.11 111.20 (完)
--编译 王兴亚;审校 王洋
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