版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 18日 星期一 20:51 BJT

〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差较上月小幅下跌

路透新加坡6月18日电---亚洲柴油裂解价差周一报每桶15.76美元,较一个月前小幅下跌2.5%,因欧洲及远东地区炼厂削减产能利用率冲抵了跌幅.

但一些交易员表示,炼厂削减产能利用率或不会在很长时间支撑裂解价差,因亚洲两大进口国印尼和越南需求似乎放缓.

尽管越南可能延期重启其唯一炼厂至7月初,但多数主要进口商已经完成7月的采购.

"炼厂削减产能利用率可能有助于市场重获平衡,因供应将有所紧张.但这也许是暂时的,除非有大型炼厂运转出现中断,"一位位于新加坡的交易员说.

"应该担忧需求的是中国进口减少.亚洲至南美的贸易流动已经切断.因此我怀疑市场是否将维持强劲."

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 112.10 -0.25 -0.22 112.35

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 111.15 -0.52 -0.47 111.67

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 112.45 -0.32 -0.28 112.77

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 113.50 -0.37 -0.32 113.87

7月柴油互换 GOSGSWMc1 111.00 -0.20 -0.18 111.20

8月柴油互换 GOSGSWMc2 111.08 -0.12 -0.11 111.20 (完)

--编译 王兴亚;审校 王洋

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐