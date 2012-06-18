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亚洲 | 2012年 6月 18日 星期一 21:05 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油市场持稳,现货升水和跨月价差均变化不大

路透新加坡6月18日电---亚洲燃料油市场周一持稳,现货升水与跨月价差与前一日相仿,因在7月点价月份的第一天,贸易商基本上都在场边观望.

实货交易窗口未有交易达成.180-cst燃料油现货价差和380-cst燃料油现货价差均保持在每吨4.00美元一线附近.前者下降0.20美元至3.90美元,后者小升0.30美元至每吨较新加坡现货报价升水4.30美元.

互换市场交投更为活跃,中国光汇石油以当日最大买家身份现身市场,总计在交易窗口买入13.5万吨固定价格互换合约.

不过这未能提振7月/8月跨月价差,该合约小跌0.13美元,收报每吨6.63美元,至少成交10.5万吨.

交易员预计,进入8月市场将吃紧,因来自西方和中东的供给将减少.

不过东亚的需求或将保持强劲,不会受到日本重启两座核反应堆的影响.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 608.95 -11.65 -1.88 620.60

现货380CST燃料油 FO380-SIN 598.70 -10.70 -1.76 609.40

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 606.00 -9.00 -1.46 615.00

380CST船用燃料油升水 7.30 1.70 30.36 5.60

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.90 -0.20 -4.88 4.10

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 4.30 0.30 7.50 4.00 (完)

--编译 王洋; 审校 王兴亚

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