版本:
中国
债券 | 2012年 6月 18日 星期一 20:50 BJT

〔标题新闻〕希腊民主左翼党领导人称只要政府重新议定救助条款,将支持亲欧元区的联合政府

注:左翼民主党(Democratic Left Party)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nA8E8HF00P]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐