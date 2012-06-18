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债券 | 2012年 6月 18日 星期一 20:48 BJT

〔标题新闻〕欧盟/IMF考虑将爱尔兰对850亿欧元救助资金的平均偿还期限从15年延至30年--报导

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nS8E8FQ00X]

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