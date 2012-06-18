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亚洲 | 2012年 6月 18日 星期一 21:08 BJT

〔亚洲橡胶〕6月18日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透6月18日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 6月 257.5 89 256.8 16

* 7月 259.0 14 257.4 9

* 8月 259.3 50 257.6 47

* 9月 259.4 134 257.8 36

*10月 257.6 441 256.6 148

*11月 255.6 3898 254.4 846

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 王洋;审校 王兴亚

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