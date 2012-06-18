台湾股市：小幅收跌结束连五涨，进入高档压力区指数料震荡

路透台北2月16日 - 台湾股市周四小幅收跌，结束连五日涨势。分析师表示，台股先前 频创波段高位后，指数来到压力区，面临获利了结卖压出笼，但未来仍有持续上攻高位的可 能。 台湾加权股价指数 收跌0.29%，至9,771.25点；今日成交初值 为1,06 5.44亿台币，上交易日修正后为1,179.18亿。 分析师表示，9,700-10,000点是指数密集套牢区，指数陷入震荡可以预期，预估台股明 日主要交投区间料在9,700-9,870点。 〞不管是获利了结的卖压，或套牢解套的卖压都会出来。〞凯基投顾分析师张明祥说。 他指出，本波推升台股向上两大原因是：热钱流入，追逐新兴市场股市；以及苹果<AAP L.O>对于今年新款机种的供应链备货潮。目前热钱持续追逐台湾、韩国和日本金融市场，至 于苹果相关供应链厂商也接到订单，不但今年备货期提早一到两个月，且备货量1.1亿支创 史上最高，以因应今年苹果手机上市10年的全新改款。