〔欧元债市〕西班牙公债收益率创7.3%高位,希腊大选后乐观人气稍纵即逝

中国债市动态：期货由跌转升国债收益率震荡走低，TLF到期未续影响不大
路透上海2月16日 - 受国债期货翻红上涨带动，中国银行间债市周四国债表现稍好于金融债。交易人士表示，今日到期的TLF并未续作，资金面虽稍显收敛，但对现券影响并不大，因MLF超额续作叠加央行公开市场结束净回笼转为净投放已平稳对冲，机构对此已有一定预期，整体反应较为平淡。
* 西班牙10年期公债收益率触及欧元面世以来的新高7.3%
* 希腊支持救助的政党赢得胜利后带来的轻松气氛消退,气氛重又紧张
* 德债扳回稍早跌幅,因避险需求重新抬头
路透伦敦6月18日电---西班牙公债收益率周一触及7%上方的欧元面世以来新高,意大利公债收益率上升,因希腊大选中支持救助的政党赢得选举后只带来初步的喘息机会,随即市场即被担忧欧元区面临重大问题的悲观气氛所笼罩.
人气出现扭转,因数据显示西班牙银行业坏帐升至1994年4月以来最高水准,这带动德债期货上涨,很快扳回早盘逾一个大点的跌幅,欧洲股市.FTEU3和欧元回吐稍早涨幅.
希腊支持国际纾困计划的党派在议会选举中击败左翼政党后,将于周一开始组建新政府.这一选举结果避免了希腊退出欧元区的前景.[ID:nSB1615346]
西班牙10年期公债ES10YT=TWEB收益率涨至7.18%,当日升26个基点.西班牙10年期公债较可比德债收益率差为577个基点.稍早西班牙10年期公债收益率触及7.30%,为欧元区历史最高水准.
市场越加担心西班牙金融状况的可持续性,短期公债表现逊于大盘,两年期公债ES2YT=TWEB收益率涨45个基点,报5.54%.
西班牙借贷成本上升,威胁着该国的融资能力,并令人怀疑西班牙可能需要全面救助.在希腊、爱尔兰和葡萄牙10年期公债收益率升逾7%后,这些国家被迫很快寻求国际救助.
西班牙周一表示,计划周二标售20-30亿欧元12和18个月国库券,周四标售10-20亿欧元2014, 2015和2017年到期的公债.
根据数据监测机构Markit数据,西班牙违约担保成本触及612个基点的纪录高位.
德债期货FGBLc1涨25个跳动点,至142.54.(完)
--编译 于春红;审校 李军
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路透上海2月16日 - 受国债期货翻红上涨带动，中国银行间债市周四国债表现稍好于金融债。交易人士表示，今日到期的TLF并未续作，资金面虽稍显收敛，但对现券影响并不大，因MLF超额续作叠加央行公开市场结束净回笼转为净投放已平稳对冲，机构对此已有一定预期，整体反应较为平淡。
0315GMT，韩元兑美元 报1,140.5，较周三收盘1,142.2涨0.2%；盘中触及2016年11月9日以来最高1,133.0。
路透上海2月16日 - 中国银行间市场周四资金面略偏紧张，隔夜回购利率涨幅明显，不过七天以上期限则 多有回落。交易员称，或因受到部分TLF(临时流动性便利)到期未续影响，大行资金供给减少，但市场提前有 所预期，资金面整体平稳，央行MLF(中期借贷便利)超额续做及公开市场转为净投放也有助缓和流动性压力。 “早上资金有点紧的，大行出钱少了，可能跟TLF到期没续有关系。”上海一券商交易员称。 她并称，本周公开市场、MLF、TLF等到期量大，市场对资金面一直保持谨慎态度，现在收紧也在预期之中 。不过随着央行各类“粉”续做情况明朗及周末临近，隔夜品种需求开始上升、原本旺盛的七天以上跨周资金 需求则下降，因此今日资金价格是隔夜涨而七天降。 两位消息人士周四透露，部分银行今日到期的TLF未续做；随着现金不断回笼且央行对冲，分散到期的TLF 不会对市场流动性造成影响。TLF是央行1月为保障春节前现金投放的集中性需求对大型银行开展 的临时流动性支持，期限28天，资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同。 上海一基金交