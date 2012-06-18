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债券 | 2012年 6月 18日 星期一 23:48 BJT

〔欧元债市〕西班牙公债收益率创7.3%高位,希腊大选后乐观人气稍纵即逝

* 西班牙10年期公债收益率触及欧元面世以来的新高7.3%

* 希腊支持救助的政党赢得胜利后带来的轻松气氛消退,气氛重又紧张

* 德债扳回稍早跌幅,因避险需求重新抬头

路透伦敦6月18日电---西班牙公债收益率周一触及7%上方的欧元面世以来新高,意大利公债收益率上升,因希腊大选中支持救助的政党赢得选举后只带来初步的喘息机会,随即市场即被担忧欧元区面临重大问题的悲观气氛所笼罩.

人气出现扭转,因数据显示西班牙银行业坏帐升至1994年4月以来最高水准,这带动德债期货上涨,很快扳回早盘逾一个大点的跌幅,欧洲股市.FTEU3和欧元回吐稍早涨幅.

希腊支持国际纾困计划的党派在议会选举中击败左翼政党后,将于周一开始组建新政府.这一选举结果避免了希腊退出欧元区的前景.[ID:nSB1615346]

西班牙10年期公债ES10YT=TWEB收益率涨至7.18%,当日升26个基点.西班牙10年期公债较可比德债收益率差为577个基点.稍早西班牙10年期公债收益率触及7.30%,为欧元区历史最高水准.

市场越加担心西班牙金融状况的可持续性,短期公债表现逊于大盘,两年期公债ES2YT=TWEB收益率涨45个基点,报5.54%.

西班牙借贷成本上升,威胁着该国的融资能力,并令人怀疑西班牙可能需要全面救助.在希腊、爱尔兰和葡萄牙10年期公债收益率升逾7%后,这些国家被迫很快寻求国际救助.

西班牙周一表示,计划周二标售20-30亿欧元12和18个月国库券,周四标售10-20亿欧元2014, 2015和2017年到期的公债.

根据数据监测机构Markit数据,西班牙违约担保成本触及612个基点的纪录高位.

德债期货FGBLc1涨25个跳动点,至142.54.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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