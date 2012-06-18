〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收高,追随玉米期货涨势

《国际主要央行公开市场操作一览》--2月16日
路透上海2月16日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
路透6月18日电---美国小麦期货周一在场内交易中收高,受美国中西部天气干燥带动的玉米期货升势推动,因,另外受益于希腊周末大选的利多反应.
西欧小麦价格周一从持稳至微幅上涨,此前希腊公布大选结果后的普遍升势消退.
美国农业部一周出口检验报告显示,上周小麦出口检验数量为4,300万蒲式耳,高于预估的2,100-2,500万蒲式耳.
7月合约低于所有移动均线,首个主要阻力位在50日移动均线切入位6.33-1/4美元,九日相对强弱指标(RSI)为50.
指标CBOT-7月小麦期货WN2收高20-3/4美分,结算价报每蒲式耳6.30-1/4美元.
CBOT小麦预估成交量为122,760口.(完)
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--编译 于春红;审校 李军
路透上海2月16日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
路透东京2月16日 - 日本公债价格周四下跌，因一项旨在增强流动性的公债标售结果不佳，打击了投资者的信心，此外市场依然受到美国公债近来下跌的压力。 财务省标售4,000亿日圆(35.1亿美元)非指标期日债，旨在增强市场流动性，但此次标售并未获得热烈追捧。受此影响，日本公债收益率(殖利率)上升。 指标10年期公债收益率(殖利率) 上升1个基点至0.095%，30年期公债收 益率 升1.5个基点至0.905%。 30年券收益率距本月稍早所及的一年高点0.915%不远。 长券收益率近来小幅上升，因投资者一直在衡量，日本央行为达到去年9月以来宣布的 目标会做到什么程度。当时央行宣布采用收益率曲线控制(YCC)政策，根据该政策，央行誓 言维持10年期收益率在零附近。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点
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