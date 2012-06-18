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市场报道 | 2012年 6月 19日 星期二 05:51 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收高,追随玉米期货涨势

路透6月18日电---美国小麦期货周一在场内交易中收高,受美国中西部天气干燥带动的玉米期货升势推动,因,另外受益于希腊周末大选的利多反应.

西欧小麦价格周一从持稳至微幅上涨,此前希腊公布大选结果后的普遍升势消退.

美国农业部一周出口检验报告显示,上周小麦出口检验数量为4,300万蒲式耳,高于预估的2,100-2,500万蒲式耳.

7月合约低于所有移动均线,首个主要阻力位在50日移动均线切入位6.33-1/4美元,九日相对强弱指标(RSI)为50.

指标CBOT-7月小麦期货WN2收高20-3/4美分,结算价报每蒲式耳6.30-1/4美元.

CBOT小麦预估成交量为122,760口.(完)

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--编译 于春红;审校 李军

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