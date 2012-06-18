〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货受美国天气提振收涨,终止三日连跌

《国际主要央行公开市场操作一览》--2月16日
路透上海2月16日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
路透6月18日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收高,终止连续三日下跌,交易商称因受到围绕美国中西部作物种植带乾旱天气担忧的提振.
CBOT-11月新作大豆合约受收成前景的担忧提振,录得最大百分点涨幅.
美国农业部(USDA)公布,最近一周检验789.7万吨出口大豆,低于行业预期的1,100万-1,400万吨.[ID:nSB8541225]
中国国家发展和改革委周一发布通知称,为防止物价反弹,应加强汛期蔬菜等农产品价格调控监管工作,一旦遭遇恶劣天气及自然灾害,需及时启动应急预案,通过补贴等手段,降低农产品流通成本,促进价格稳定.[ID:nSB1615532]
美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的报告显示,截止6月12日当周,投机客增加CBOT大豆多仓约3.6万口,至178,059口.
CBOT-7月大豆期货SN2收升8-1/4美分,报13.84-1/4美元.
7月豆粕合约SMN2收高2.8美元,收报每短吨412.9美元.7月豆油合约BON2收升0.32美分,报每磅48.76美分.
今日大豆预估成交量为239,373口;豆粕预估成交量为111,590口,豆油成交量为153,984口.
以下为CBOT农产品期货在1940 GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 599.50 20.00 3.5% -7.3%
CBOT大豆Sc1 1384.25 8.25 0.6% 15.5%
CBOT豆粕SMc1 412.90 2.80 0.7% 33.5%
CBOT豆油BOc1 48.76 0.32 0.7% -6.4%
CBOT小麦Wc1 630.25 20.75 3.4% -3.4%
CBOT稻米RRc1 1405.00 13.00 0.9% -3.8%
EU小麦BL2H0 207.50 3.75 1.8% 2.5%
NYMEX原油期货CLc1 82.99 -1.04 -1.2% -16.0%
道琼工业指数.DJI 12,739 -28 -0.2% 4.3%
现货金XAU= 1626.35 -1.44 -0.1% 4.0%
欧元/美元EUR= 1.2572 -0.0148 -1.2% -2.9%
美元指数.DXY 81.9710 0.3430 0.4% 2.2%
波罗的海
干散货指数.BADI 938 14 1.5% -46.0%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
--编译 李春喜;审校 利棣儿
路透上海2月16日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
路透东京2月16日 - 日本公债价格周四下跌，因一项旨在增强流动性的公债标售结果不佳，打击了投资者的信心，此外市场依然受到美国公债近来下跌的压力。 财务省标售4,000亿日圆(35.1亿美元)非指标期日债，旨在增强市场流动性，但此次标售并未获得热烈追捧。受此影响，日本公债收益率(殖利率)上升。 指标10年期公债收益率(殖利率) 上升1个基点至0.095%，30年期公债收 益率 升1.5个基点至0.905%。 30年券收益率距本月稍早所及的一年高点0.915%不远。 长券收益率近来小幅上升，因投资者一直在衡量，日本央行为达到去年9月以来宣布的 目标会做到什么程度。当时央行宣布采用收益率曲线控制(YCC)政策，根据该政策，央行誓 言维持10年期收益率在零附近。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点
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