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市场报道 | 2012年 6月 19日 星期二 05:52 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货受美国天气提振收涨,终止三日连跌

路透6月18日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收高,终止连续三日下跌,交易商称因受到围绕美国中西部作物种植带乾旱天气担忧的提振.

CBOT-11月新作大豆合约受收成前景的担忧提振,录得最大百分点涨幅.

美国农业部(USDA)公布,最近一周检验789.7万吨出口大豆,低于行业预期的1,100万-1,400万吨.[ID:nSB8541225]

中国国家发展和改革委周一发布通知称,为防止物价反弹,应加强汛期蔬菜等农产品价格调控监管工作,一旦遭遇恶劣天气及自然灾害,需及时启动应急预案,通过补贴等手段,降低农产品流通成本,促进价格稳定.[ID:nSB1615532]

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的报告显示,截止6月12日当周,投机客增加CBOT大豆多仓约3.6万口,至178,059口.

CBOT-7月大豆期货SN2收升8-1/4美分,报13.84-1/4美元.

7月豆粕合约SMN2收高2.8美元,收报每短吨412.9美元.7月豆油合约BON2收升0.32美分,报每磅48.76美分.

今日大豆预估成交量为239,373口;豆粕预估成交量为111,590口,豆油成交量为153,984口.

以下为CBOT农产品期货在1940 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 599.50 20.00 3.5% -7.3%

CBOT大豆Sc1 1384.25 8.25 0.6% 15.5%

CBOT豆粕SMc1 412.90 2.80 0.7% 33.5%

CBOT豆油BOc1 48.76 0.32 0.7% -6.4%

CBOT小麦Wc1 630.25 20.75 3.4% -3.4%

CBOT稻米RRc1 1405.00 13.00 0.9% -3.8%

EU小麦BL2H0 207.50 3.75 1.8% 2.5%

NYMEX原油期货CLc1 82.99 -1.04 -1.2% -16.0%

道琼工业指数.DJI 12,739 -28 -0.2% 4.3%

现货金XAU= 1626.35 -1.44 -0.1% 4.0%

欧元/美元EUR= 1.2572 -0.0148 -1.2% -2.9%

美元指数.DXY 81.9710 0.3430 0.4% 2.2%

波罗的海

干散货指数.BADI 938 14 1.5% -46.0%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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