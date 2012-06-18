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货币新闻 | 2012年 6月 19日 星期二 03:52 BJT

〔全球经济〕金砖国家将增加对IMF的出资,探索通过汇率互换促进金融稳定

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

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