〔纽约期市〕ICE期棉收高,受空头回补带动

《国际主要央行公开市场操作一览》--2月16日
路透上海2月16日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
路透纽约6月18日电---棉花期货周一收高,分析师指因投资者进行空头回补,并在现货7月合约下周到期前出脱部位.
交易商称,希腊大选结果开始时提振了期棉市场,但关注点很快转向部分市场人士将7月合约展期的需要,这样他们就不必进行交割.
现货月7月期棉合约CTN2升至3.00美分的涨停板,收报每磅82.98美分.
洲际交易所(ICE)--12月期棉合约CTZ2升0.84美分,报每磅71.86美分,盘中交投区间介于70.80至72.22美分.
"其中传递的信息非常清楚,准备交割或进行空头回补,"独立棉花分析师Mike Stevens称."如果投资者不能交割,那么他们就要空头回补,所以我们见到了这样的情况,"他补充说.
ICE Futures U.S.交易所数据显示,截至6月15日,未平仓合约为191,881口.
Stevens和其他经纪商称,很显然有一到两家大型棉花商家下了大订单,一些交易商认为这是销往全球最大棉花消费国中国.
汤森路透数据显示,周一成交量接近26,100口,较30日均值低近10%.(完)
--编译 于春红;审校 母红
路透上海2月16日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
路透东京2月16日 - 日本公债价格周四下跌，因一项旨在增强流动性的公债标售结果不佳，打击了投资者的信心，此外市场依然受到美国公债近来下跌的压力。 财务省标售4,000亿日圆(35.1亿美元)非指标期日债，旨在增强市场流动性，但此次标售并未获得热烈追捧。受此影响，日本公债收益率(殖利率)上升。 指标10年期公债收益率(殖利率) 上升1个基点至0.095%，30年期公债收 益率 升1.5个基点至0.905%。 30年券收益率距本月稍早所及的一年高点0.915%不远。 长券收益率近来小幅上升，因投资者一直在衡量，日本央行为达到去年9月以来宣布的 目标会做到什么程度。当时央行宣布采用收益率曲线控制(YCC)政策，根据该政策，央行誓 言维持10年期收益率在零附近。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点
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