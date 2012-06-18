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市场报道 | 2012年 6月 19日 星期二 03:26 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉收高,受空头回补带动

路透纽约6月18日电---棉花期货周一收高,分析师指因投资者进行空头回补,并在现货7月合约下周到期前出脱部位.

交易商称,希腊大选结果开始时提振了期棉市场,但关注点很快转向部分市场人士将7月合约展期的需要,这样他们就不必进行交割.

现货月7月期棉合约CTN2升至3.00美分的涨停板,收报每磅82.98美分.

洲际交易所(ICE)--12月期棉合约CTZ2升0.84美分,报每磅71.86美分,盘中交投区间介于70.80至72.22美分.

"其中传递的信息非常清楚,准备交割或进行空头回补,"独立棉花分析师Mike Stevens称."如果投资者不能交割,那么他们就要空头回补,所以我们见到了这样的情况,"他补充说.

ICE Futures U.S.交易所数据显示,截至6月15日,未平仓合约为191,881口.

Stevens和其他经纪商称,很显然有一到两家大型棉花商家下了大订单,一些交易商认为这是销往全球最大棉花消费国中国.

汤森路透数据显示,周一成交量接近26,100口,较30日均值低近10%.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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