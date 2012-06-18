版本:
中国
货币新闻 | 2012年 6月 19日 星期二 03:58 BJT

〔G20公布〕将特别提到欧洲为建立银行业联盟将采取的举措-G20消息人士

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8HICQM]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐