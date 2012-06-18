〔美国股市〕在欧股领跌下ADR收低,因欧债危机蔓延的忧虑升温

国际油市：油价持稳归功OPEC牵头的减产，但美原油库存高涨带来压力
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。
路透纽约6月18日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一下跌,欧股领跌,因西班牙和意大利公债收益率(殖利率)上涨,暗示欧债危机蔓延的忧虑升温,尽管希腊支持纾困的党派在周日的大选中获胜.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR收低0.15%,报116.20点,标普500指数.SPX.INX涨0.14%,报1,344.78点.
纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR下滑0.61%,报107.16点.欧洲股市下跌,因围绕西班牙和意大利借贷成本的担忧盖过了希腊选举结果最初带来的宽慰.该选举结果降低了希腊退出欧元区的可能性.
"希腊选举仅是第一步,(欧元区)还有很长的路要走,有很多艰苦的工作要做,"TD Ameritrade首席衍生品策略师JJ Kinahan表示.
银行股领跌,巴克莱(BCS.N)重挫3.14%,报12.30美元；瑞士信贷(CS.N)大跌3.07%,至18.30美元.
National Bank of GreeceNBG.N劲挫6.59%,报1.70美元,苏格兰皇家银行(RBS.N)大跌4.85%,至7.45美元.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS涨0.63%,至116.10点,纽约梅隆银行拉美企业ADR指数.BKLA升0.57%,报310.27点.(完)
--编译 李春喜;审校 于春红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
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股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。
路透台北2月16日 - 台湾股市周四小幅收跌，结束连五日涨势。分析师表示，台股先前 频创波段高位后，指数来到压力区，面临获利了结卖压出笼，但未来仍有持续上攻高位的可 能。 台湾加权股价指数 收跌0.29%，至9,771.25点；今日成交初值 为1,06 5.44亿台币，上交易日修正后为1,179.18亿。 分析师表示，9,700-10,000点是指数密集套牢区，指数陷入震荡可以预期，预估台股明 日主要交投区间料在9,700-9,870点。 〞不管是获利了结的卖压，或套牢解套的卖压都会出来。〞凯基投顾分析师张明祥说。 他指出，本波推升台股向上两大原因是：热钱流入，追逐新兴市场股市；以及苹果<AAP L.O>对于今年新款机种的供应链备货潮。目前热钱持续追逐台湾、韩国和日本金融市场，至 于苹果相关供应链厂商也接到订单，不但今年备货期提早一到两个月，且备货量1.1亿支创 史上最高，以因应今年苹果手机上市10年的全新改款。
路透上海2月16日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。