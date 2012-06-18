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亚洲 | 2012年 6月 19日 星期二 04:18 BJT

〔美国股市〕在欧股领跌下ADR收低,因欧债危机蔓延的忧虑升温

路透纽约6月18日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一下跌,欧股领跌,因西班牙和意大利公债收益率(殖利率)上涨,暗示欧债危机蔓延的忧虑升温,尽管希腊支持纾困的党派在周日的大选中获胜.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR收低0.15%,报116.20点,标普500指数.SPX.INX涨0.14%,报1,344.78点.

纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR下滑0.61%,报107.16点.欧洲股市下跌,因围绕西班牙和意大利借贷成本的担忧盖过了希腊选举结果最初带来的宽慰.该选举结果降低了希腊退出欧元区的可能性.

"希腊选举仅是第一步,(欧元区)还有很长的路要走,有很多艰苦的工作要做,"TD Ameritrade首席衍生品策略师JJ Kinahan表示.

银行股领跌,巴克莱(BCS.N)重挫3.14%,报12.30美元；瑞士信贷(CS.N)大跌3.07%,至18.30美元.

National Bank of GreeceNBG.N劲挫6.59%,报1.70美元,苏格兰皇家银行(RBS.N)大跌4.85%,至7.45美元.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS涨0.63%,至116.10点,纽约梅隆银行拉美企业ADR指数.BKLA升0.57%,报310.27点.(完)

--编译 李春喜;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

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