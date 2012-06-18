2〔纽约汇市〕欧元下跌,因西班牙借贷成本上升盖过希腊大选结果的影响

投资者把关注点转向美国联邦储备理事会(美联储,FED)将在周三公布的政策声明.部分分析师称,市场臆测美联储可能采取更多宽松措施促进增长,因此欧元/美元可能上涨.

许多市场人士预计,在一连串令人失望的数据出炉之后,美联储可能通过卖短买长(扭转操作,twist operation),把公债购买项目再延长几个月,该项目将在6月到期.

比如,花旗集团预计美联储将卖短买长操作小幅扩大2,000亿美元,尽管该对风险意愿产生的积极影响可能比不上之前两轮的量化宽松.

美元兑日圆JPY=上扬0.5%,报79.09 yen.欧元兑日圆EURJPY=R几无变动,报99.48日圆.

**弱政府**

本周西班牙标售公债时支付的借款成本可能要创下纪录.该国财政部将在周二标售20亿-30亿欧元(25.2亿-37.9亿美元)12个月和18个月期国库券,在周四标售10亿-20亿欧元2014、2015和2017年到期的公债.

欧元未能守住涨幅,因市场已大致消化了希腊选举的正面结果.希腊股市在周二和周五之间大涨14.1%.欧元由大约1.25美元上涨至1.2650,同期标准普尔500指数.SPX升2.5%.

希腊大选中获胜的保守派新民主党的一名高级官员告诉路透,大体支持国际纾困的党派将在周二同意组成联合政府.

消息人士称,希腊将要求欧盟/欧洲央行/和国际货币基金组织将该国117亿欧元节支的期限由两年延长至四年.

不过德国总理梅克尔表示,德国不会接受放松希腊的纾困条款.一名欧元区高级官员表示,在希腊新政府与国际借款人签署备忘录之前,他们不会考虑对其发放新贷款.

RMG财富管理顾问Howard Jones表示,如果欧元/美元反弹至1.28,将会是卖出的好机会.

仓位调整数据显示,上周投机客持有净欧元空仓高达195,187口,较之前一周的纪录高位214,418口已经有所减少.

在期权市场,近期隐含波动率下降,一周隐含波动率由上周四16.75%附近的高点降至11.45%.

不过,一个月期风险逆转指标EUR1MRR=GFI仍显示,欧元有走软的可能性.

欧洲财长将在周五举行会议,并将在本月末举行峰会,但在银行业联盟或推出共同债券等深化财政融合方面推出新政策措施的可能性不大.(完)

--编译/审校 于春红/李春喜/李军/利棣儿

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