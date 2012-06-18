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货币新闻 | 2012年 6月 19日 星期二 05:12 BJT

〔美股盘后〕甲骨文公布第四季业绩后股价大涨6.1%

路透纽约6月18日电---美国企业软件巨擘甲骨文(Oracle)ORCL.O股价周一在美股盘后交易中大涨6.1%,此前该公司公布了第四季业绩.

甲骨文公布,第四季GAAP每股盈利增长11%至0.69美元,非GAAP每股盈利增长10%至0.82美元.第四季营收为110亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师预计甲骨文第四季美股收益为0.78美元,营收为108.9亿美元.(完)

浏览甲骨文的相关新闻,请点选[ORCL.O-CMN]

--编译 利棣儿;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股本周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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