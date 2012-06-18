〔货币市场〕美国库券收益率上升,西班牙流通公债缺乏扭曲回购定价

中国债市动态：期货由跌转升国债收益率震荡走低，TLF到期未续影响不大
路透上海2月16日 - 受国债期货翻红上涨带动，中国银行间债市周四国债表现稍好于金融债。交易人士表示，今日到期的TLF并未续作，资金面虽稍显收敛，但对现券影响并不大，因MLF超额续作叠加央行公开市场结束净回笼转为净投放已平稳对冲，机构对此已有一定预期，整体反应较为平淡。
路透纽约/伦敦6月18日电---美国周一标售三个月期和六个月期国库券的收益率(殖利率)触及逾一个月高点,在支持纾困的党派赢得希腊大选之后,市场对低风险美国短期债券的需求有所减弱.
不过国库券收益率仍处于历史低位,由于市场对西班牙和意大利债务压力的担忧,支撑短期美国公债等避险资产的买需.
美国财政部周一标售270亿美元六个月期国库券,得标收益率为0.15%,为4月9日以来同类债券标售的最高水平.而300亿美元三个月期国库券标售的得标利率为0.095%,为5月14日以来高位.
希腊支持国际纾困计划的党派在议会选举中击败左翼政党后,将于周一开始组建新政府.这一选举结果避免了希腊退出欧元区的前景,并给全球市场带来宽慰.[ID:nSB1615346]
然而,围绕西班牙银行业问题的不确定性,仍推动该国公债收益率升至7%上方的欧元问世以来新高.意大利10年期公债收益率亦维持在6%上方的高位.
由于大量西班牙公债被用于换取欧洲央行(ECB)的融资,市场中流通的西班牙公债数量较少,从而扭曲了回购市场的定价活动,令投资者在寻求回补大量空仓时颇感头疼.
因此,需要西班牙公债来回补空仓的投资者,就必须支付溢价.而通常情况下,回购交易中应该是借入现金的一方来支付溢价.
10年期西班牙公债ES10YT=TWEB收益率自5月初以来已上涨超过130个基点,两年期公债ES2YT=TWEB收益率则攀升逾2个百分点.
这导致国际结算所LCH.Clearnet SA在上个月提高了通过其回购服务,使用西班牙公债融资的成本.分析师称,其交易台自那时以来经由LCH.Clearnet平台的成交量下滑.
西班牙一般抵押品市场几无交易,但银行仍能够以意大利公债作为抵押品融入资金,尽管市场认为一旦西班牙忧虑扩散,意大利很容易受到波及.(完)
--编译 徐文焰;审校 郑茵
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路透上海2月16日 - 受国债期货翻红上涨带动，中国银行间债市周四国债表现稍好于金融债。交易人士表示，今日到期的TLF并未续作，资金面虽稍显收敛，但对现券影响并不大，因MLF超额续作叠加央行公开市场结束净回笼转为净投放已平稳对冲，机构对此已有一定预期，整体反应较为平淡。
0315GMT，韩元兑美元 报1,140.5，较周三收盘1,142.2涨0.2%；盘中触及2016年11月9日以来最高1,133.0。
路透上海2月16日 - 中国银行间市场周四资金面略偏紧张，隔夜回购利率涨幅明显，不过七天以上期限则 多有回落。交易员称，或因受到部分TLF(临时流动性便利)到期未续影响，大行资金供给减少，但市场提前有 所预期，资金面整体平稳，央行MLF(中期借贷便利)超额续做及公开市场转为净投放也有助缓和流动性压力。 “早上资金有点紧的，大行出钱少了，可能跟TLF到期没续有关系。”上海一券商交易员称。 她并称，本周公开市场、MLF、TLF等到期量大，市场对资金面一直保持谨慎态度，现在收紧也在预期之中 。不过随着央行各类“粉”续做情况明朗及周末临近，隔夜品种需求开始上升、原本旺盛的七天以上跨周资金 需求则下降，因此今日资金价格是隔夜涨而七天降。 两位消息人士周四透露，部分银行今日到期的TLF未续做；随着现金不断回笼且央行对冲，分散到期的TLF 不会对市场流动性造成影响。TLF是央行1月为保障春节前现金投放的集中性需求对大型银行开展 的临时流动性支持，期限28天，资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同。 上海一基金交