〔货币市场〕美国库券收益率上升,西班牙流通公债缺乏扭曲回购定价

路透纽约/伦敦6月18日电---美国周一标售三个月期和六个月期国库券的收益率(殖利率)触及逾一个月高点,在支持纾困的党派赢得希腊大选之后,市场对低风险美国短期债券的需求有所减弱.

不过国库券收益率仍处于历史低位,由于市场对西班牙和意大利债务压力的担忧,支撑短期美国公债等避险资产的买需.

美国财政部周一标售270亿美元六个月期国库券,得标收益率为0.15%,为4月9日以来同类债券标售的最高水平.而300亿美元三个月期国库券标售的得标利率为0.095%,为5月14日以来高位.

希腊支持国际纾困计划的党派在议会选举中击败左翼政党后,将于周一开始组建新政府.这一选举结果避免了希腊退出欧元区的前景,并给全球市场带来宽慰.[ID:nSB1615346]

然而,围绕西班牙银行业问题的不确定性,仍推动该国公债收益率升至7%上方的欧元问世以来新高.意大利10年期公债收益率亦维持在6%上方的高位.

由于大量西班牙公债被用于换取欧洲央行(ECB)的融资,市场中流通的西班牙公债数量较少,从而扭曲了回购市场的定价活动,令投资者在寻求回补大量空仓时颇感头疼.

因此,需要西班牙公债来回补空仓的投资者,就必须支付溢价.而通常情况下,回购交易中应该是借入现金的一方来支付溢价.

10年期西班牙公债ES10YT=TWEB收益率自5月初以来已上涨超过130个基点,两年期公债ES2YT=TWEB收益率则攀升逾2个百分点.

这导致国际结算所LCH.Clearnet SA在上个月提高了通过其回购服务,使用西班牙公债融资的成本.分析师称,其交易台自那时以来经由LCH.Clearnet平台的成交量下滑.

西班牙一般抵押品市场几无交易,但银行仍能够以意大利公债作为抵押品融入资金,尽管市场认为一旦西班牙忧虑扩散,意大利很容易受到波及.(完)

--编译 徐文焰;审校 郑茵

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