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货币新闻 | 2012年 6月 19日 星期二 06:21 BJT

《美国重要政经日程》--6月19日

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)开始为期两天的利率政策会议.

1230 - 商务部公布5月房屋开工年率

1400 - 劳工部公布4月职位空缺和劳工流动调查(JOLTS)

1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券

2030 - 美国石油协会(API)公布一周石油库存报告

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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