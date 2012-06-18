《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月18日

国际油市：油价持稳归功OPEC牵头的减产，但美原油库存高涨带来压力
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 54.98 +2.09 +3.95 2468981
搜狐 (SOHU.O) 42.94 -0.68 -1.56 737231
网易 (NTES.O) 61.07 +0.82 +1.36 522024
百度 (BIDU.O) 121.37 +1.99 +1.67 2609176
亚信科技 ASIA.O 12.50 -0.29 -2.27 437413
侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 13.96 +0.29 +2.12 1946870
联电 (UMC.N) 2.11 +0.05 +2.43 801524
日月光 (ASX.N) 4.40 -0.02 -0.45 104018
矽品精密 (SPIL.O) 5.13 +0.13 +2.60 469105
和信超媒体 (GIGM.O) 1.15 -0.04 -3.36 37443
友达 (AUO.N) 4.06 +0.05 +1.25 62288
中华电信 (CHT.N) 30.49 +0.07 +0.23 88641
台湾国际航电 (GRMN.O) 38.21 +0.43 +1.14 1361668
香港
中国移动 (CHL.N) 52.20 +0.73 +1.42 220048
中国联通 (CHU.N) 14.10 +0.15 +1.08 242447
中国电信 (CHA.N) 46.17 +0.47 +1.03 50203
中芯国际 (SMI.N) 1.58 +0.09 +6.04 99012
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.80 +0.02 +0.53 4746
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--整理 艾茂林
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。
路透台北2月16日 - 台湾股市周四小幅收跌，结束连五日涨势。分析师表示，台股先前 频创波段高位后，指数来到压力区，面临获利了结卖压出笼，但未来仍有持续上攻高位的可 能。 台湾加权股价指数 收跌0.29%，至9,771.25点；今日成交初值 为1,06 5.44亿台币，上交易日修正后为1,179.18亿。 分析师表示，9,700-10,000点是指数密集套牢区，指数陷入震荡可以预期，预估台股明 日主要交投区间料在9,700-9,870点。 〞不管是获利了结的卖压，或套牢解套的卖压都会出来。〞凯基投顾分析师张明祥说。 他指出，本波推升台股向上两大原因是：热钱流入，追逐新兴市场股市；以及苹果<AAP L.O>对于今年新款机种的供应链备货潮。目前热钱持续追逐台湾、韩国和日本金融市场，至 于苹果相关供应链厂商也接到订单，不但今年备货期提早一到两个月，且备货量1.1亿支创 史上最高，以因应今年苹果手机上市10年的全新改款。
路透上海2月16日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。