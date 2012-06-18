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亚洲 | 2012年 6月 19日 星期二 06:22 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月18日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 54.98 +2.09 +3.95 2468981

搜狐 (SOHU.O) 42.94 -0.68 -1.56 737231

网易 (NTES.O) 61.07 +0.82 +1.36 522024

百度 (BIDU.O) 121.37 +1.99 +1.67 2609176

亚信科技 ASIA.O 12.50 -0.29 -2.27 437413

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 13.96 +0.29 +2.12 1946870

联电 (UMC.N) 2.11 +0.05 +2.43 801524

日月光 (ASX.N) 4.40 -0.02 -0.45 104018

矽品精密 (SPIL.O) 5.13 +0.13 +2.60 469105

和信超媒体 (GIGM.O) 1.15 -0.04 -3.36 37443

友达 (AUO.N) 4.06 +0.05 +1.25 62288

中华电信 (CHT.N) 30.49 +0.07 +0.23 88641

台湾国际航电 (GRMN.O) 38.21 +0.43 +1.14 1361668

香港

中国移动 (CHL.N) 52.20 +0.73 +1.42 220048

中国联通 (CHU.N) 14.10 +0.15 +1.08 242447

中国电信 (CHA.N) 46.17 +0.47 +1.03 50203

中芯国际 (SMI.N) 1.58 +0.09 +6.04 99012

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.80 +0.02 +0.53 4746

(完)

--整理 艾茂林

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