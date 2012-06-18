〔金砖国家〕6月18日股汇市收盘纵览

路透6月19日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月18日(周一)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收涨0.96%,报934.06点.
中国股市:中国股市沪综指小幅收升,因周末希腊的选举结果暂时释放外围风险,激励周边市场普遍上涨.分析师称,国内股市涨幅有限并缺乏量能支持,显示市场情绪仍谨慎,预计短期沪指仍将在2,300点附近维持横盘震荡.沪综指.SSEC收报2,316.052点,上涨9.202点或0.4%.今日上海A股成交额为597亿元人民币,上交易日为676亿元.[.SSCN]
香港股市:港股收在一个月高位,希腊支持纾困的党派在大选中获得微弱胜利,令风险资产重获青睐.市场认为这一结果对欧元区不拆伙至关重要.汇丰控股(0005.HK)与和记黄埔00013.HK等在欧洲拥有大量业务的企业涨幅居前,提振恒生指数收于5月15日以来最高水准.恒生指数.HSI收高1%,报19,427.8点,距200日移动均线切入位约19,593.1点咫尺之遥.恒指自10月低位涨至2月高位的38.2%费波纳奇回档技术位在19,644点附近.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS收涨,并维持远离中间价态势.虽然有利的希腊选举结果对欧元形成支撑,但欧元区实质危机未解令其压力不减,人民币未来走势或也因此受累.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水330点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3900元.[CNY/CN]
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印度股市:印度指标股指下跌1.4%,创6月1日以来的最大百分比跌幅,银行类股跌幅居前,因为之前印度央行意外维持基准利率和银行准备金率不变[ID:nSB1615842].指标BSE指数.BSESN收报16,705.83点,盘中一度上涨0.9%,来到5月4日以来的最高位.[.BO]
印度汇市:印度卢比跌至近一周最低位,此前印度央行维持基准利率和银行准备金率不变,评级机构惠誉将印度主权评级展望下调至负面亦挫伤人气.根据SBI数据SBITREASURY01,印度卢比兑美元收报55.9050/9150,上周五收盘价为55.39/40.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,348.380点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高1.05%至727.57点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.17%至32.4500;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.58%,报40.8005.
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巴西股市:拉丁美洲股市小幅上涨,受助于对美国联邦储备理事会(美联储,FED)将进一步祭出刺激政策的押注,但分析师警告称对欧洲的担忧将继续拖累较高风险资产.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP上涨0.16%,收报56,195.21点[ID:nL1E8HIF1D]
巴西汇市:拉丁美洲货币多数走坚,因市场寄望希腊政党即将组建支持国际援助的联合政府,结束数月来欧债危机核心地带的政治僵局.巴西雷亚尔兑美元BRBY下跌0.63%,报2.0566.在希腊新民主党官员告诉路透可能最晚周二就执政联盟达成一致,这一度令雷亚尔削减跌幅,但市场乐观情绪可能短暂.[ID:nL1E8HIH1K]
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南非股市:南非股市上涨逾1.4%至六周高位,锰矿商Assore(ASRJ.J)涨幅居前,希腊支持纡困的党派周末赢得大选提振股市.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI上涨1.59%,报30,453.02点,为5月3日以来的最高位.综合指数.JALSH收高1.41%,报34,438.76点.[.J][ID:nL5E8HIFDR]
南非汇市:南非兰特回吐稍早录得的涨幅,因为鉴于对欧元区前景存疑,全球风险偏好保持疲弱态势.截至1548GMT时,南非兰特兑美元报8.3669,较上周五收盘价8.3525下跌0.17%.[ZAR/][ID:nL5E8HII1E](完)
--编译 兰秀娟;审校 郑茵