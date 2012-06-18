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市场报道 | 2012年 6月 19日 星期二 06:59 BJT

《汇市简讯》澳元/美元表现亮丽,因中长期投资大户抛售欧元/澳元

2245GMT * 澳元表现突出,因中长期投资大户大量抛售欧元/澳元 * 澳元/美元阻力位在1.0160(日线云区底部与趋势线切入位) * 如果明确突破1.0160,将上看1.0857/0.9581走势的50%回档位1.0220 * 澳洲央行会议记录是影响今日澳元走势的关键事件 * 如果澳洲央行暗示将暂时维持政策不变,则澳元/美元可能走高(完) --编译 张涛; 审校 郑茵

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